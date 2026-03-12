W skrócie Generał Stanisław Koziej ocenił, że weto prezydenta w sprawie programu SAFE oznacza "zwycięstwo polityki partyjnej nad strategią bezpieczeństwa państwa" i "osłabienie cywilnego zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP".

Koziej wskazał na opóźnienie modernizacji wojska oraz utratę szansy na rozwój niemilitarnych ogniw systemu bezpieczeństwa narodowego w wyniku tej decyzji.

Rząd po zawetowaniu przez prezydenta ustawy o SAFE zapowiedział wdrożenie planu B, korzystając z innych ustawowych możliwości realizacji celów modernizacji armii.

Do decyzji prezydenta o zawetowaniu ustawy wdrażającej unijny mechanizm SAFE odniósł się generał Stanisław Koziej. Jego zdaniem decyzja Karola Nawrockiego świadczy o tym, że "polityka partyjna zwyciężyła nad strategią, nad strategią bezpieczeństwa państwa", zwłaszcza "w tak newralgicznym momencie, w jakim Polska się znajduje".

Według generała weto do ustawy jest "osłabieniem cywilnego zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP" i skutkuje spadkiem zaufania struktur wojskowych do swojego najwyższego zwierzchnika, jakim jest prezydent.

Mechanizm SAFE. Generał Koziej o wecie prezydenta: Decyzja czysto partyjna

- Prezydent ma pełną świadomość rzeczywistych ocen strategicznych, formułowanych przez najważniejsze organy strategiczne sił zbrojnych - Sztab Generalny, Agencję Uzbrojenia, inne struktury Ministerstwa Obrony Narodowej. Prezydent wbrew tym opiniom, analizom i ocenom, podjął decyzję czysto partyjną - ocenił generał.

Stanisław Koziej dodał, że decyzja prezydenta opóźni tempo modernizacji polskiego wojska.

Według generała, prezydenckie weto skutkuje też "utraceniem szansy na rozwój niemilitarnych ogniw systemu bezpieczeństwa narodowego" - chodzi tu przede wszystkim o takie struktury jak Straż Graniczna czy Policja, ale także elementy infrastrukturalne, które również miały skorzystać na SAFE.

Generał o międzynarodowych skutkach decyzji Karola Nawrockiego

Z punktu widzenia generała było to kluczowe ze względu na konieczność rozwoju przez Polskę obrony przeciw hybrydowej, w której podmioty te odgrywają istotną rolę.

Gen. Koziej w decyzji Karola Nawrockiego widzi też negatywne skutki dla polskiej pozycji międzynarodowej. - Co mają myśleć inne państwa, inne rządy o Polsce, która sama wymyśliła program SAFE, sama go przygotowała, sama zaproponowała i nie jest w stanie optymalnie go wykorzystać? - pytał.

- Moim zdaniem to jest smutny wieczór dla bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej, wieczór, który sprawia, że nie będziemy mogli w koniecznym szybkim tempie modernizować i rozwijać systemu bezpieczeństwa tak, jak wymaga tego sytuacja strategiczna - skwitował generał.

Karol Nawrocki zawetował ustawę ws. programu SAFE. Rząd zapowiada wdrożenie "planu B"

Przypomnijmy, że prezydent poinformował o zawetowaniu rządowej ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE podczas czwartkowego orędzia.

- Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne - powiedział Nawrocki.

Decyzję prezydenta skomentował Donald Tusk, który zapowiedział na poniedziałkowy poranek nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. Premier ponadto - spodziewając się decyzji Karola Nawrockiego - poinformował we wtorek, że rząd będzie miał gotowy projekt uchwały dotyczącej wdrożenia unijnego SAFE.

Wdrożenie "planu B" w swoim oświadczeniu po decyzji głowy państwa zapowiedział też Władysław Kosiniak-Kamysz. Poinformował on, że rząd skorzysta z "innych istniejących już ustawowo możliwości, takich jak Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, żeby zrealizować i przyspieszyć wielki proces budowy najsilniejszej armii do roku 2030".

