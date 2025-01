Centrum Badania Opinii Społecznej zapytało Polaków o to, kto według nich zasługuje na miano polityka roku w Polsce. Blisko połowa ankietowanych twierdzi, że żadna osoba nie zasługuje na to miano, z czego prawie co trzeci badany nie chciał lub nie umiał odpowiedzieć na to pytanie. Dopiero w następnej kolejności respondenci wskazali na prezydenta Andrzeja Dudę oraz premiera Donalda Tuska.