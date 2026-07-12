Polityk PiS żąda dymisji wiceministra. Poszło o krytykę prezydenta

W skrócie Michał Drewnicki z PiS domaga się dymisji wiceministra Andrzej Szeptyckiego po krytyce Karola Nawrockiego.

Szeptycki wyraził swoje niezadowolenie z wypowiedzi Karola Nawrockiego na temat relacji polsko-ukraińskich w II RP.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W 83. rocznicę krwawej niedzieli, czyli momentu kulminacyjnego zbrodni wołyńskiej z 1943 roku, Karol Nawrocki stwierdził, że w czasach II RP między Polakami i Ukraińcami występowały "normalne w skali mniejszości narodowej napięcia".

- Czy II Rzeczpospolita była rajem dla Ukraińców? Nie była. Było wiele napięć, normalnych w skali mniejszości narodowych. Ale nikt żadnemu dziecku nie przykładał siekiery do głowy, nikt nie wbijał wideł w plecy - mówił prezydent w trakcie wystąpienia na Podkarpaciu.

Szeptycki skrytykował prezydenta. "Trudno to zaakceptować"

Słowa Karola Nawrockiego skrytykował wiceminister Andrzej Szeptycki.

"Trudno zaakceptować takie normalizowanie problemów II RP, by przypomnieć tylko pacyfikację Małopolski Wschodniej, niszczenie cerkwi na Chełmszczyźnie, getto ławkowe dla studentów żydowskich, terroryzm OUN czy instrumentalizację sytuacji mniejszości niemieckiej przez Berlin" - wyliczał urzędnik.

"To nie była 'normalna' sytuacja. Ani dziś ani w przyszłości ani Polska ani jej sąsiedzi nie mogą sobie pozwolić na taką politykę wobec mniejszości" - podsumował Szeptycki.

"Powinien być zdymisjonowany". Polityk PiS odniósł się do wpisu Szeptyckiego

Wpis Andrzej Szeptyckiego spotkał się z falą krytyki na prawicy. Głos zabrał m.in. kandydat PiS na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki, który domaga się dymisji urzędnika.

"Czy Polska to jedyny kraj cywilizowany, którego ministrowie wprost działają przeciwko własnej ojczyźnie? Ten pan powinien być zdymisjonowany jeszcze dziś" - napisał na platformie X, cytując wpis wiceministra.

Rozwiń





Nawrocki w 83. rocznicę ''Krwawej niedzieli'': Nie na takich bohaterów czeka Europa Polsat News