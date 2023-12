Artur Soboń w poprzednim rządzie Mateusza Morawieckiego pełnił funkcję wiceministra finansów. W przeszłości pracował w ministerstwach: inwestycji i rozwoju (2018-2019), funduszy i polityki regionalnej (2019), aktywów państwowych (2019-2021) oraz rozwoju i technologii (2021-2022). Do resortu finansów trafił po to, by "naprawić Polski Ład".