Posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom postanowiła podzielić się w mediach społecznościowych nagraniem z Domu Poselskiego.

We wpisie przekazała, że "wiele osób pyta o pierwsze wrażenia z Wiejskiej". Dodała, że o ile "Sejm RP prezentuje się godnie", to "hotel poselski natomiast przypomina akademik".

"Jego wystrój pamięta czasy PRL" - stwierdziła.

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom: Od czasu Gierka niewiele się zmieniło

Na samym nagraniu można zobaczyć wejście z korytarza do środka jednego z pokoi. Słychać przy tym narrację posłanki:

- Tak wygląda pokój w hotelu poselskim. No, tak obiektywnie, od czasu Gierka chyba niewiele się tu zmieniło - powiedziała posłanka, chwilę potem dodając: - Ważne, że jest łazienka i dach nad głową.

- Tu jeszcze mały przedpokoik i to by było na tyle - powiedziała, kończąc "oprowadzanie" po obiekcie.

"Student może pomarzyć o takich warunkach". "Żenujące"

Pod filmikiem wśród internautów rozgorzała gorąca dyskusja.

"To nie Hilton, a Pani będzie tam nie na wakacjach, a w pracy. To żenujące" - napisał jeden z użytkowników platformy X, na co posłanka odpowiedziała: "Co niby jest żenujące? To, że pokazuję wyborcom , na ich prośbę, że Dom Poselski od ponad 30 lat wygląda tak samo???".

Inny z komentarzy brzmi: "Ale po co więcej? Przecież obrady Sejmu nie są codziennie. Poza tym schudnie i czyściutko. Dla jednej osoby wystarczająco. Student może pomarzyć o takich warunkach, Pani Agnieszko".

"Ale przecież ja tylko demonstruję jak jest na prośbę wyborców i bynajmniej nie narzekam. Jest czysto i wszystko pod ręką, obsługa przemiła" - przekazała w odpowiedzi Agnieszka Wojciechowska van Heukelom.

"Ja myślałem, że Sejm to miejsce pracy, a nie 5-gwiazdkowy hotel" - dodał także inny internauta, na co posłanka PiS odpowiedziała: "Owszem, Sejm to miejsce pracy, a dom poselski - miejsce zamieszkania posłów w Warszawie", dodając także: "Przecież ja nie narzekam, tylko pokazuję wyborcom, jak jest!".

W reakcji na falę komentarzy odnoszących się do jej stwierdzeń posłanka opublikowała też kolejny wpis, w którym stwierdziła: "ja tylko pokazałam wyborcom to, o co prosili. Nie narzekając tylko stwierdzając fakt. Wszak ja zamieszkałam w tym hotelu mimo, że mogłam wynająć mieszkanie" (pisownia oryginalna).

Źródło: Interia

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!