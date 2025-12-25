W skrócie Najwięcej Polaków chciałoby spędzić Wigilię z prezydentem Karolem Nawrockim, wskazując go jako swojego faworyta.

Premier Donald Tusk i były marszałek Szymon Hołownia ex aequo zajęli drugie miejsce w rankingu.

Najmniej osób wyraziło chęć świętowania z Zbigniewem Ziobrą.

30 proc. ankietowanych wskazało, że najchętniej spędziłoby Wigilię z Karolem Nawrockim. Prezydent okazał się zdecydowanym faworytem Polaków, gdyż jego wynik jest ponad dwukrotnie wyższy niż w przypadku polityków zajmujących kolejne miejsca na podium.

Drugi najwyższy wynik otrzymali premier Donald Tusk oraz były marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Z tymi politykami najchętniej spędziłoby Wigilię po 13 proc. respondentów. Tuż za nimi uplasował się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, na którego wskazało 11 proc. ankietowanych.

Z którymi politykami Polacy spędziliby święta? Wskazali faworyta

Kolejne miejsce w zestawieniu należy do lidera Konfederacji. 9 proc. uczestników badania najchętniej zasiadłoby przy wigilijnym stole ze Sławomirem Mentzenem. 8 proc. respondentów z przyjemnością spędziłoby święta z Grzegorzem Braunem z Konfederacji Korony Polskiej.

Niektórzy Polacy chcieliby natomiast, aby święta spędził z nimi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier mógłby liczyć na zaproszenie od 5 proc. ankietowanych. 4 proc. uczestników badania chętnie spędziłoby Wigilię z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.

Polityczny gość przy świątecznym stole. Polacy zabrali głos

Sympatię Polaków przyciągnęli także czołowi politycy Zjednoczonej Prawicy. Z byłym premierem Mateuszem Morawieckim oraz prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim Wigilię chciałoby spędzić po 3 proc. badanych.

Najmniejszym zainteresowaniem jako świąteczny gość cieszy się Zbigniew Ziobro. Z byłym ministrem sprawiedliwości przy świątecznym stole chciałoby usiąść jedynie 1 proc. ankietowanych.

Sondaż został przeprowadzony przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie Wirtualnej Polski. Badanie zrealizowano w dniach 15-17 grudnia 2025 r. metodą CAWI na próbie N=1077 osób.

