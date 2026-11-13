Polityk Lewicy zawieszony przez Czarzastego. W tle spór o Trybunał

W skrócie Włodzimierz Czarzasty zawiesił Piotra Kusznieruka w prawach członka Nowej Lewicy w związku z "rażącym naruszeniem statutu partii".

Wniosek o wykluczenie polityka z szeregów partii trafił do sądu partyjnego, o czym poinformował rzecznik ugrupowania Łukasz Michnik.

Kusznieruk stwierdził, że powodem zawieszenia są jego krytyczne wypowiedzi dotyczące Trybunału Konstytucyjnego oraz ministra Marcina Kierwińskiego.

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O decyzji Włodzimierza Czarzastego poinformował rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik. Jak podkreślił, do zawieszenia Piotra Kusznieruka doszło z powodu "rażącego naruszenia statutu".

"Na podstawie art. 13 ust. 1 Statutu Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty przewodniczący Nowej Lewicy zawiesił w dniu 13 listopada 2026 r. pana Piotra Kusznieruka w prawach i obowiązkach członka partii, z powodu rażącego naruszenia statutu i skierował do sądu partyjnego wniosek o jego wykluczenie" - czytamy w komunikacie, który pojawił się na X.

Kusznieruk zawieszony w prawach członka Lewicy. W tle wpis dziennikarki

Informacja Michnika była odpowiedzią na wpis dziennikarki Dominiki Wielowieyskiej, odnoszący się do fragmentu jednego z programów emitowanych przez Telewizję Republika przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, w którym uczestniczył m.in. Piotr Kusznieruk.

Na nagraniu mogliśmy zobaczyć, jak na scenę, gdzie przebywali zaproszeni goście, w pewnym momencie weszli mężczyźni przebrani za milicję. Jeden z nich powiedział m.in.: "obywatele i obywatelki rozejść się, pierwszy sekretarz Donald Franciszkowic panuje nad sytuacją".

"Trochę szkoda partii Razem i Nowej Lewicy, że niechcący wzięły w tym udział. Ale może się przesłyszałam" - napisała Wielowieyska.

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Kusznieruk skomentował swoje zawieszenie. "Głównie chodzi o moje wypowiedzi"

Do sprawy odniósł się sam Piotr Kusznieruk, który był gościem programu "Gość Dzisiaj" na antenie TV Republika. Jak podkreślił, "nie naruszył statutu".

- Głównie chodzi o moje wypowiedzi w zakresie Trybunału Konstytucyjnego i moim zdaniem nielegalnych działań nowego składu Trybunału Konstytucyjnego. Jak również wypowiedzi ministra Marcina Kierwińskiego po akcie terrorystycznym w Krakowie, w którym ostro i krytycznie się do nich odniosłem, że to narusza dobre obyczaje - wskazał.

Kusznieruk nawiązał w ten sposób do wypowiedzi szef MSWiA, który stwierdził, że sprawcę zamachu w Krakowie miały "fascynować ideologie prawicowe". Polityk zaznaczył, że "w czasie, gdy minister wypowiadał te słowa, nie było wiadomo, kim jest sprawca, nie było wiadomo, co się stało w domu, jakie miał poglądy".

- Dzisiaj na siłę próbuje się udowadniać, że osoba, która moim zdaniem miała poważne kłopoty psychiczne, miała jakieś poglądy i że zrealizowała ten zamach z pobudek politycznych. To nieprawda. (...) Nie możemy tutaj podburzać nastrojów społecznych. Minister Kierwiński to zrobił w pierwszej wypowiedzi po zamachu. To nie jest łączenie Polaków. To jest dzielenie Polaków - wskazał.



