Polityk KO wykluczona z partii. Pokłosie afery ws. pomocy dla powodzian

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Anna Konieczyńska została wykluczona z Koalicji Obywatelskiej. Decyzję w sprawie podjął dolnośląski Sąd Koleżeński. Ruch ten ma związek z nieprawidłowościami, dotyczącymi wsparcia finansowego na usuwanie skutków powodzi sprzed prawie dwóch lat.

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Anna Konieczyńska w różowej marynarce, a tle zalany parking z częściowo zatopionymi samochodami.
Afera z pomocą dla powodzian. Anna Konieczyńska odwołana z Koalicji ObywatelskiejStanislaw Bielski/REPORTER ; KARRmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Anna Konieczyńska została usunięta z Koalicji Obywatelskiej decyzją dolnośląskiego Sądu Koleżeńskiego w związku z zarzutami dotyczącymi przyznania pomocy powodziowej.
  • Postępowanie dotyczy nieprawidłowości przy przekazaniu 4,5 mln zł na usuwanie skutków powodzi w 2024 roku, a pieniądze trafiły do trzech podmiotów, które według czterech źródeł nie ucierpiały w wyniku powodzi.
  • Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi niezależne działania i weszło do ratusza w Jeleniej Górze, a zarząd Województwa Dolnośląskiego odwołał prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz całą radę nadzorczą.
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Przewodniczący Regionalnego Sądu Koleżeńskiego Regionu Dolnośląskiego Koalicji Obywatelskiej Radosz Pawlikowski powiadomił o decyzji w środę.

"Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego RSK potwierdził zarzut naruszenia obowiązków członka KO, w szczególności obowiązku postępowania w sposób nienarażający na szwank dobrego imienia Koalicji, i orzekł wobec Anny Konieczyńskiej karę wykluczenia z Koalicji Obywatelskiej" - przekazał.

Anna Konieczyńska wykluczona z KO. Chodzi o aferę z pomocą dla powodzian

Wniosek o wykluczenie Konieczyńskiej z partii został złożony przez Zofię Czernow, przewodnicząca Zarządu Powiatu Jelenia Góra KO. Sama Anna Konieczyńska nie pojawiła się na środowym posiedzeniu sądu koleżeńskiego. Wcześniej wnioskowała natomiast o odroczenie terminu, co zostało odrzucone.

Konieczyńska ma jeszcze prawo do odwołania się od orzeczenia. Przypomnijmy, że sprawa dotyczy nieprawidłowości w udzielaniu wsparcia finansowego na usuwanie skutków powodzi, która nawiedziła cześć Polski w 2024 roku.

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Początkiem sierpnia Wirtualna Polska ujawniła, że 4,5 mln zł pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (KARR) trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy. Cztery niezależne źródła wykluczają, by ucierpiały one w wyniku powodzi.

Afera wokół pomocy dla powodzian. CBA weszło do ratusza w Jeleniej Górze

Wspomniane pieniądze otrzymały podmioty powiązane z wiceprezeską agencji i działaczką Koalicji Obywatelskiej Anną Konieczyńską. Początkowo, w odpowiedzi na medialne doniesienia polityk została zawieszona w partii.

Wiceminister rozwoju i technologii oraz szef dolnośląskich struktur KO Michał Jaros powiadomił w zeszły poniedziałek, że w sprawie wszczęto kontrolę.

Co więcej, oddzielne działania prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne. W środę funkcjonariusze wkroczyli do ratusza w Jeleniej Górze. Agenci CBA rozmawiali z pracownikami urzędu, prosili też o wydanie dokumentów do wglądu.

W zeszłym tygodniu, w związku z aferą z pomocą dla powodzian, zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o odwołaniu prezesa KARR Huberta Papaja oraz całej rady nadzorczej.

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