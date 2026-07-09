W skrócie Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że działania PiS i Konfederacji prowadzą do utraty poczucia bezpieczeństwa państwa polskiego ze strony opozycji.

Rząd zapewnia, że przekazanie Ukrainie części pocisków do systemu Patriot nie wpłynie na osłabienie zdolności obronnych Polski i odbyło się po konsultacjach z NATO oraz dowództwem amerykańskim.

Szef MON poinformował, że Polska znalazła się w gronie czterech państw uprawnionych do transferu technologii związanej z produkcją i serwisowaniem rakiet do systemów Patriot, a także wyraził gotowość do współpracy z Ukrainą w tym zakresie.

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- Te emocje, które są po stornie PiS, Konfederacji, to jest głupota. To rozbijanie strategii bezpieczeństwa państwa polskiego, brak lojalności wobec sojuszników (…), bo wczoraj szczyt NATO wezwał do pomocy Ukrainie - podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.

To reakcja wicepremiera na pytanie o polityczny spór wokół przekazania systemów Ukrainie. Ze strony opozycji słychać głosy, wedle którychPolska oddaje bardzo cenne rakiety obrony powietrznej, choć sama ma ich ograniczoną liczbę. W odpowiedzi rząd zapewnia, że przekazany komponent był niewielki, a decyzja została podjęta po konsultacjach z NATO oraz dowództwem amerykańskim i nie osłabi ona zdolności obronnych Polski.

Otoczenie prezydenta sugerowało również, że nie miało wiedzy o przekazaniu pocisków, natomiast MON twierdził, że temat był omawiany na posiedzeniach dotyczących bezpieczeństwa.

Wsparcie Polski dla Ukrainy. Kosiniak-Kamysz: Prezydent był o wszystkim informowany

Wicepremier uznał, że niektórzy "w pogodni za Braunem" wpadli w "odjechaną spiralę głupoty". - Mam nadzieję, że to tylko głupota, a nie celowe działanie na rzecz zniszczenia bezpieczeństwa państwa polskiego - dodał Kosiniak-Kamysz.

Szef MON podkreślił, że "prezydent był o wszystkim informowany" a ostatnie dni wyraźnie pokazały "kto szkodzi państwu polskiemu".

- Pościg Kaczyńskiego za Braunem i przyjęcie liderowania opozycji przez Brauna kończy się głupotą w działaniu opozycji, która straciła wektor bezpieczeństwa państwa polskiego z oczu.

Szczyt NATO. Polska jednym z czterech krajów wskazanych przez Sojusz. "Transfer technologii"

Podczas konferencji prasowej poruszony został również wątek udzielenia Ukrainie przez USA licencji na produkcję systemów Patriot. Pytany o rolę Polski w tym procesie, Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że "dzisiaj nie ma wsparcia dla Ukrainy, ani transferu sprzętu do Ukrainy bez udziału Polski".

- Polska jest w grupie czterech państw (obok Niemiec, Szwecji i Holandii), które uzyskały w Ankarze status państw, do których może odbyć się transfer technologii związanych z produkcją i serwisowaniem rakiet do systemów Patriot. Polska jest jednym z krajów wskazanych przez USA, gdzie produkcja i serwisowanie powinny się odbywać, więc tutaj będziemy współpracować z Ukrainą - wyjaśnił wicepremier.

Jak dodał szef MON, Polska jest natychmiast gotowa do podjęcia się tej roli, lecz jego zdaniem mówimy tu o procesie "wielotygodniowym".





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