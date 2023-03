Powyższe statystki dają pewien obraz wyjściowy dla cotygodniowych zestawień, jakie będziemy chcieli regularnie przedstawiać w Interii.

Najpopularniejsi politycy na TikToku: Donald Tusk i Sławomir Mentzen

Z naszych ustaleń wynika, w mijającym tygodniu (18-25 marca do godz. 12) najwięcej wyświetleń zanotował profil lidera PO Donalda Tuska.

Najbardziej popularny film został opublikowany we wtorek, lecz dotyczy zakłóconego spotkania z wyborcami w Bytomiu z piątku. - Jestem tu dlatego, żeby nikt w Polsce nie mówił "zamknij się" - powiedział przewodniczący Tusk w TikToku, którego obejrzało łącznie 1,2 mln osób.

TikTok

Kolejnym na liście najbardziej popularnych twórców okazał się prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen. Najchętniej udostępniane wideo tego polityka obejrzało 761,2 tys. osób, a odnosi się ono do przelewanych obecnie na konta Polaków zwrotów podatkowych. - Też bym się cieszył, gdyby złodziei oddał mi mój rower, ale jeszcze bardziej bym się cieszył, gdyby najpierw mi go nie kradł - zakpił jeden z liderów Konfederacji.

TikTok

Partie polityczne na TikToku. Radosław Fogiel pyta: Za co nienawidzicie PiS?

Jak sprawdziła Interia, do najpopularniejszych materiałów opublikowanych przez partie polityczne w mijającym tygodniu należą filmiki Lewicy oraz Prawa i Sprawiedliwości.

Pierwsze miejsce zajęła Lewica, która w tym zestawieniu bije pozostałych rywali na głowę. Na TikToku Robert Biedroń wszedł w dyskusję z mężczyzną, który podczas wiecu wyborczego przekazał współprzewodniczącemu Nowej Lewicy pasek z wysokością swojego świadczenia. - Pan Grzegorz dostaje 1096 złotych - mówi europoseł. - Jak mam z tego wyżyć? - odpowiada na nagraniu zmartwiony rencista. Materiał zobaczyło 2,3 mln osób.

TikTok

Drugie miejsce zajął najbardziej popularny w mediach film autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, w którym Radosław Fogiel pyta młodych Polaków: "Za co tak naprawdę nienawidzicie PiS-u?".

Po publikacji TikToka pojawiło się tysiące komentarzy rozwiewających nurtującą polityka kwestię. Choć filmik nie zdobył dużej liczby polubień, Fogiel przekonywał, że powstał on w celu popularyzacji profilu PiS w serwisie oraz na potrzeby wyświetleń. Ostatecznie materiał obejrzało 278,6 tys. osób.

TikTok

Media: Rada ds. Cyfryzacji rekomenduje usunięcie TikToka z urządzeń służbowych

Tymczasem, według informacji Polityki Insight, członkowie Rady ds. Cyfryzacji planują wdrożyć plan zablokowania korzystania z TikToka na urządzeniach rządowych. Wcześniej decyzje w tej sprawie zatwierdziły Stany Zjednoczone , Kanada, Unia Europejska, a także Dania i Nowa Zelandia.

"Rada ds. Cyfryzacji rekomenduje wprowadzenie nakazu usunięcia aplikacji TikTok z urządzeń służbowych członków i pracowników Sejmu, Senatu, Rządu oraz pracowników instytucji rządowych i administracji publicznej w Polsce (chyba, że są to telefony służbowe przeznaczone tylko do używania TikToka i innych serwisów społecznościowych)" - głosi komunikat, do którego dotarła Polityka Insight.

"Rada rekomenduje również usunięcie aplikacji TikTok z urządzeń prywatnych wyżej wymienionych osób, jeśli jednocześnie są na nich zainstalowane aplikacje służbowe. Alternatywnie usunięcie wszystkich aplikacji służbowych z urządzeń prywatnych, jeżeli osoby te nalegają na możliwość korzystania na nich z aplikacji TikTok" - dodano.