W skrócie Donald Trump stwierdził, że wojska NATO miały słaby wkład w misję w Afganistanie.

W Polsce wywołało to ostrą wymianę zdań między przedstawicielami rządu a opozycją i Pałacem Prezydenckim.

Donald Tusk zaapelował do prezydenta i prezesa PiS o "wstanie z kolan". Dostał odpowiedź.

Późnym piątkowym wieczorem prezydent Karol Nawrocki zamieścił wpis na platformie X, w którym odniósł się do kontrowersyjnej wypowiedzi Donalda Trumpa z poprzedniego dnia. Amerykański prezydent ocenił wówczas, że sojusznicy USA z NATO mieli słaby wkład w misję w Afganistanie.

"Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!" - podkreślił Nawrocki.

"Czas wstać z kolan, panowie Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński. Ludzie patrzą" - napisał nazajutrz premier Donald Tusk, najprawdopobniej zarzucając obu politykom zbyt słabą reakcję na słowa prezydenta USA.

Doradca Karola Nawrockiego Błażej Poboży odpowiedział na to premierowi: "W podręcznikach historii będzie pan zapamiętany jako specjalista od polityki prowadzonej na kolanach wobec Rosji i Niemiec. Jednocześnie. Czasem lepiej milczeć niż to przypominać".

Po kilku godzinach na wpis Tuska odpowiedział sam prezydent.

"Wolne żarty, Panie Premierze - trzecią dekadę Pan klęczy, od Berlina po Brukselę. W Moskwie też się zdarzało... Naprawdę są takie miejsca na świecie, gdzie nikt nie oczekuje, żeby klękać. To tylko Pana złe przyzwyczajenia" - skomentował Karol Nawrocki.

Ostra wymiana zdań między rządem a opozycją. Pokłosie wypowiedzi Trumpa o NATO

Ze strony rządu głos w sprawie zabrał również jego rzecznik, Adam Szłapka. "Ludzie PiS to po prostu tchórze" - stwierdził.

Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał: "Przykro patrzeć, że liderom PiS trzeba tłumaczyć znaczenie tak podstawowych pojęć, jak honor i duma".

Na wpis Donalda Tuska zareagował także były premier Mateusz Morawiecki: "Mocne słowa w ustach człowieka, który wytarł tuzin par spodni przed brukselskimi i niemieckimi panami. Dlaczego to sobie robisz, Donaldzie?".

Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk pytał: "Panie Premierze, czy przypadkiem na tych nartach we włoskich Dolomitach nie uderzył się Pan mocno w głowę?".

Donald Trump o żołnierzach NATO w Afganistanie: Byli trochę z tyłu

W czwartkowym wywiadzie dla Fox News Donald Trump stwierdził, że Ameryka nigdy nie prosiła NATO o pomoc, a wojska Sojuszu w Afganistanie pozostawały "trochę z tyłu".

Operacja w Afganistanie, w której wzięło udział ponad 33 tys. polskich żołnierzy i pracowników wojska, była efektem uruchomienia przez USA art. 5 NATO.

- My nigdy ich nie potrzebowaliśmy. My nigdy tak naprawdę o nic ich nie prosiliśmy - mówił Trump.

Według niego wojska NATO podczas misji w Afganistanie trzymały się "trochę z dala od linii frontu". Jak dodał, Ameryka była bardzo dobra dla Europy i wielu innych państw, ale droga współpracy musi być dwukierunkowa.

