W skrócie W wieku 77 lat zmarła Bożena Dykiel, o czym poinformował ks. Andrzej Luter.

Politycy oraz instytucje państwowe wyrażają żal i podkreślają wkład aktorki w polską kulturę.

Bożena Dykiel była cenioną aktorką teatralną, filmową i telewizyjną, wyróżnioną m.in. Srebrnym Medalem 'Zasłużony Kulturze Gloria Artis'.

Nie żyje Bożena Dykiel. "Budziła podziw i sympatię kolejnych pokoleń widzów"

"Odeszła Bożena Dykiel - wspaniała, ceniona i niezwykle lubiana aktorka, odtwórczyni wybitnych ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych" - napisano na stronieKancelarii Prezydenta RP.

"Niezapomniana Goplana w 'Balladynie' i Kasia w 'Weselu'. Budziła podziw i sympatię kolejnych pokoleń widzów, wyróżniając się zwłaszcza znakomitym opanowaniem sztuki komediowej, humorem i naturalnością" - oceniono we wpisie.

Podkreślono też, że "jej kreacje aktorskie na zawsze zapisały się w historii polskiej kultury".

"Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wybitnej aktorki Bożena Dykiel. Jej niezwykły talent i charyzma na stałe zapisały się w historii polskiego teatru, kina i telewizji" - napisano na Facebooku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przypomniano, że Bożena Dykiel była jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych postaci polskiej sceny aktorskiej.

"Debiutowała w filmie i teatrze w latach 70., a jej role zarówno dramatyczne, jak i komediowe na długo zapadały w pamięć widzów, od 'Alternatywy 4' przez 'Wesele', 'Ziemię obiecaną' czy 'Balladynę' po wiele innych kreacji, stały się częścią kultowego dorobku polskiej kultury" - napisano na stronie resortu kultury.

Podkreślono, że za całokształt osiągnięć artystycznych aktorka została uhonorowana Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". MKiDN złożył kondolencje rodzinie, bliskim oraz wszystkim, którzy cenili jej twórczość.

Politycy żegnają aktorkę. "Niepowetowana strata"

Marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska napisała w mediach społecznościowych, że "legendarna aktorka pełna energii, wyrazistości i humoru". Wszyscy znamy jej role".

"Stworzyła niezapomniane kreacje teatralne, filmowe i serialowe, które na zawsze pozostaną częścią polskiej kultury" - napisała Kidawa-Błońska.

Maciej Wróbel, sekretarz stanu w MKiDN przypomniał, że Dykiel grała u Andrzeja Wajdy, Marka Koterskiego, Jerzego Hoffmana. "Nawet gdy pojawiała się w gościnnej roli tworzyła wyraziste kreacje, których nie można było nie zapamiętać. Jej Goplana w 'Balladynie' J. Słowackiego przeszła do historii polskiego teatru. Polskie kino poniosło niepowetowaną stratę" - napisał na platformie X .

"Żegnamy Bożenę Dykiel - aktorkę o wielkim temperamencie, mistrzynię sceny teatralnej, której role w polskim kinie u Wajdy, Barei i Zaorskiego na zawsze wpisały się w narodową pamięć. Polska kultura, my wszyscy, straciliśmy wybitną osobowość" - pożegnał w mediach społecznościowych zmarłą aktorkę marszałek Sejmu RP Włodzimierz Czarzasty.

Wiceprezes PiS i posłanka tej partii Anna Krupka napisała na platformie X, że "są aktorzy, którzy grają role - i są tacy, którzy wypełniają sobą całą scenę". "Bożena Dykiel należała do tych drugich" - dodała.

"Miała w sobie siłę, której nie dało się podrobić - żywioł, ironię, prawdę. Potrafiła rozśmieszyć do łez, ale i zatrzymać widza jednym spojrzeniem. Zostawiła po sobie coś więcej niż role - zostawiła emocje, które wciąż w nas pracują. Bo przecież aktor odchodzi naprawdę dopiero wtedy, gdy milkną jego postaci" - zakończyła Krupka.

Jak stwierdziła inna posłanka PiS Katarzyna Sójka, "dziś polskie kino i teatr okryły się żałobą".

"Odeszła Bożena Dykiel, aktorka o niespożytej energii, wielkim sercu i talencie, który hipnotyzował pokolenia... zawsze autentyczna, zawsze wielka. To niepowetowana strata dla naszej kultury. Pozostanie w sercach jako ikona profesjonalizmu i radości życia" - dodała.

