W skrócie Anna Zalewska z PiS oraz Konrad Berkowicz z Konfederacji opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcie z Marszu Niepodległości, które zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Dziennikarz Patryk Michalski zauważył, że zdjęcie zawierało błędy w układzie urbanistycznym Warszawy, co sugerowało użycie narzędzi AI do stworzenia grafiki.

Organizacja sprawdzająca fakty Demagog potwierdziła, że opublikowana fotografia była wytworem lub przeróbką sztucznej inteligencji.

Po nagłośnieniu sprawy przez media i organizację Demagog, europosłanka Anna Zalewska usunęła wpis wraz z wygenerowanym zdjęciem z platformy X.

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Marsz Niepodległości przeszedł w środę ulicami Warszawy. Ratusz podaje, że w wydarzeniu wzięło udział 250 tys. osób. Organizatorzy potroili tę liczbę. Ich zdaniem w patriotycznej manifestacji uczestniczyło "nawet milion osób".

Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska opublikowała na platformie X zdjęcie obrazujące skalę zainteresowania wydarzeniem. "Takich tłumów Warszawa jeszcze nie widziała! To akurat Tuskowi wyszło!" - ogłosiła.

Wpis opatrzyła fotografią stłoczonych ludzi z biało-czerwonymi flagami i odpalonymi racami. W tle widać Pałac Kultury i Nauki. Tę samą ilustrację do swojego, usuniętego już wpisu, wykorzystał przedstawiciel Konfederacji. "Pięknie. Po prostu pięknie" - pisał na X Konrad Berkowicz.

Marsz Niepodległości i zdjęcie z AI. W sieci dyskusja

Zdjęcie przykuło uwagę dziennikarza TVN24 Patryka Michalskiego. Ten zauważył, że część elementów przedstawionych na fotografii nie odpowiada rzeczywistości.

"Mam wrażenie, że trochę zmienili wejście do metra, trochę przesunęli latarnie, marsz szedł w drugą stronę, więc tłum po horyzont to prędzej był w drugą stronę" - napisał, sugerując, że ilustrację stworzyła sztuczna inteligencja.

Maciej Wąsik, europoseł PiS, dopytywał Michalskiego: "Naprawdę tak trudno uwierzyć, że było tyle ludzi?". "Ja nie kwestionuję frekwencji, tylko zastanawiam się nad zmienionymi założeniami urbanistycznymi" - odpowiedział dziennikarz.

Demagog zajął stanowisko. Zdjęcie z Marszu Niepodległości wytworem AI

Wątpliwości rozwiał Demagog, organizacja zajmująca się sprawdzaniem faktów. "Ma Pan dobre wrażenie. To obraz wygenerowany lub przerobiony przez AI" - czytamy we wpisie.

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"Zastanawiam się, po co robić takie rzeczy, jeśli autentyczne zdjęcia i nagrania pokazują, że frekwencja była naprawdę bardzo wysoka" - skwitował całą sprawę Michalski.

W czwartek przed godz.10 Anna Zalewska usunęła wygenerowane przez AI zdjęcie i swój wpis z platformy X.

Marsz Niepodległości zgromadził liderów głównych ugrupowań prawicowych. Na ulicach Warszawy pojawili się: Jarosław Kaczyński, Sławomir Mentzen, Krzysztof Bosak, Grzegorz Braun czy Mateusz Morawiecki. W pochodzie wziął udział także prezydent Karol Nawrocki.



