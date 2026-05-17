Politycy z wizytą na grillu. Polacy wskazali, kogo zaprosiliby najchętniej

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Polacy chętniej zaprosiliby na grilla Karola Nawrockiego niż Donalda Tuska - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster. Przewaga prezydenta nad premierem jest znaczna, jednak uwagę zwraca w badaniu co innego. Ankietowani pytani o to, z jakim politykiem chcieliby pogrillować, najczęściej odpowiadali, że na wspólne biesiadowanie w ogóle nie zaprosiliby żadnego polityka.

Donald Tusk i Karol Nawrocki
Karol Nawrocki to polityk, którego Polacy najchętniej zaprosiliby na grillaJACEK DOMINSKI/REPORTER, Lev Radin/Shutterstock, 123rfEast News

W skrócie

  • Badanie pokazało, że Polacy częściej wybraliby Karola Nawrockiego niż Donalda Tuska jako osobę, którą chcieliby zaprosić na grilla.
  • Wyniki sondażu wskazują, że prezydent zajął pierwsze miejsce z 21 proc. głosów, a premier osiągnął 16 proc.
  • Najwięcej osób, bo 37 proc. ankietowanych, zadeklarowało brak chęci zaproszenia któregokolwiek polityka.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Karol Nawrocki zajął pierwsze miejsce w sondażu badającym, którego polityka najchętniej zaprosiliby na grilla. Urzędujący prezydent otrzymał 21 proc. głosów - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu".

Na drugim miejscu uplasował się premier Donald Tusk, którego wybrało 16 proc. ankietowanych. Na trzecim miejscu uplasował się współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak z wynikiem 6 proc.

Zobacz również:

Korona Brauna wyprzedziła Lewicę, KO wciąż na pierwszym miejscu
Polska

Braun zyskuje, złe wieści dla Lewicy. Pierwsze takie wyniki w sondażu

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

Którego polityka Polacy najchętniej zaprosiliby na grilla? Sondaż

Równe, choć niewielkie szanse na otrzymanie zaproszenia na grilla ze strony przeciętnego Kowalskiego mają liderzy obozów lewicowych. Gotowość do biesiadowania z Włodzimierzem Czarzastym i Adrianem Zandbergiem wyraziło po 5 proc. badanych.

4 proc. ankietowanych wybrało Grzegorza Brauna, a na ostatnim miejscu uplasował się przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości. Chęć zaproszenia Jarosława Kaczyńskiego na grilla wyraził 1 proc. ankietowanych.

37 proc. badanych nie chce polityków na grillu. "Z natury nie lubimy"

Nawet najczęściej wybierani politycy nie mają jednak powodów do zadowolenia. Najczęściej wybieraną odpowiedzią w badaniu była bowiem deklaracja o braku zaproszenia dla któregokolwiek z polityków polskiej sceny. Tak uznło 37 proc. badanych.

- Sporo osób pokazuje, że nikogo by nie zaprosiło, co jest logiczne, bo polityków z natury nie lubimy. To jest standardową postawą, więc chyba nie dziwi, że taka odpowiedź była często wybierana - skomentował dla "SE" profesor socjologii na UW Wojciech Rafałowski.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 5-6 maja na próbie 1024 dorosłych osób.

Zobacz również:

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Małopolskie

Zapytali o referendum ws. odwołania Miszalskiego. Interia dotarła do sondażu

Marta Stępień
Marta Stępień
USA wstrzymują rotację brygady pancernej do Polski. Przydacz w ''Śniadaniu Rymanowskiego'': To nie jest decyzja na poziomie politycznymPolsat News

Najnowsze