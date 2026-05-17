Politycy z wizytą na grillu. Polacy wskazali, kogo zaprosiliby najchętniej

W skrócie

Karol Nawrocki zajął pierwsze miejsce w sondażu badającym, którego polityka najchętniej zaprosiliby na grilla. Urzędujący prezydent otrzymał 21 proc. głosów - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu".

Na drugim miejscu uplasował się premier Donald Tusk, którego wybrało 16 proc. ankietowanych. Na trzecim miejscu uplasował się współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak z wynikiem 6 proc.

Równe, choć niewielkie szanse na otrzymanie zaproszenia na grilla ze strony przeciętnego Kowalskiego mają liderzy obozów lewicowych. Gotowość do biesiadowania z Włodzimierzem Czarzastym i Adrianem Zandbergiem wyraziło po 5 proc. badanych.

4 proc. ankietowanych wybrało Grzegorza Brauna, a na ostatnim miejscu uplasował się przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości. Chęć zaproszenia Jarosława Kaczyńskiego na grilla wyraził 1 proc. ankietowanych.

Nawet najczęściej wybierani politycy nie mają jednak powodów do zadowolenia. Najczęściej wybieraną odpowiedzią w badaniu była bowiem deklaracja o braku zaproszenia dla któregokolwiek z polityków polskiej sceny. Tak uznło 37 proc. badanych.

- Sporo osób pokazuje, że nikogo by nie zaprosiło, co jest logiczne, bo polityków z natury nie lubimy. To jest standardową postawą, więc chyba nie dziwi, że taka odpowiedź była często wybierana - skomentował dla "SE" profesor socjologii na UW Wojciech Rafałowski.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 5-6 maja na próbie 1024 dorosłych osób.

