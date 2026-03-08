W skrócie Politycy, w tym m.in. Janusz Kowalski, Tomasz Siemoniak, Władysław Kosiniak-Kamysz i Michał Gramatyka, złożyli paniom życzenia z okazji Dnia Kobiet.

Wpisy zawierały podziękowania oraz podkreślenie roli kobiet w różnych dziedzinach życia, w tym w służbach specjalnych i Wojsku Polskim.

Życzenia zamieścili również europosłowie, tacy jak Dariusz Joński czy Joachim Brudziński.

Międzynarodowy Dzień Kobiet to coroczne święto obchodzone 8 marca, które ma być uhonorowaniem osiągnięć kobiet i promuje ich prawa. W tym dniu mężczyźni składają życzenia kobietom oraz wręczają im upominki.

Życzenia dla pań posypały się również ze strony polskich polityków.

Dzień Kobiet 2026. Politycy z życzeniami dla pań

Wpis z życzeniami z okazji tegorocznego Dnia Kobiet opublikował między innymi Janusz Kowalski z PiS, który dołączył do niego swoje zdjęcie z bukietem kwiatów.

"Wszystkim Paniom składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet!" - napisał Kowalski na platformie X.

Okolicznościowy post zamieściła również Kancelaria Premiera, która złożyła wszystkim paniom "najlepsze życzenia zdrowia, radości i spełnienia marzeń".

Z kolei minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zwrócił się bezpośrednio do wszystkich kobiet "służących i pracujących w służbach specjalnych".

"Najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet! Zasługujecie na wielki podziw i szacunek za ciężką służbę na pierwszej linii obrony Rzeczypospolitej" - napisał.

Wpis opublikował także sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakub Stefaniak z ramienia PSL. "Drogie Panie! Nie tylko dziś wszystkiego naj!" - czytamy.

Michał Gramatyka z Polski 2050 opublikował natomiast post z kartkami z okazji Dnia Kobiet, który podsumował słowami: "Najlepszego dla wszystkich Pań".

Dzień Kobiet. Błaszczak: To święto ma piękną tradycję

Na dłuższe życzenia zdecydował się z kolei przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. Z okazji Dnia Kobiet podziękował on wszystkim paniom "za dobro, siłę i wrażliwość, które każdego dnia wnosicie w życie naszych Rodzin i całej Polski".

"To święto ma piękną tradycję - przypomina nam, by zatrzymać się na chwilę i z wdzięcznością pomyśleć o kobietach, które wychowują kolejne pokolenia, wspierają bliskich, pracują dla dobra wspólnego i swoją codzienną postawą czynią świat lepszym" - napisał na platformie X.

Błaszczak ponadto zwrócił się do kobiet, które "służyły i nadal służą Ojczyźnie - w Wojsku Polskim, Policji i innych formacjach". "Wasza odwaga, poświęcenie i gotowość do stania na straży bezpieczeństwa Polski budzą ogromny szacunek. Dziękuję, że jesteście" - zakończył.

Z kolei minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył w swoim wpisie, że "siłę wspólnoty budują kobiety - Waszą pracą, odpowiedzialnością i troską o innych, w rodzinach, w pracy i w służbie w Wojsku Polskim".

"Dziękuję za Waszą codzienną obecność, determinację i wszystko, co robicie dla innych. Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet!" - napisał szef MON.

Międzynarodowy Dzień Kobiet. Życzenia złożyli również europosłowie

Życzenia z dołączonym zdjęciem bukietu kwiatów zamieścił także europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.

"Drogie Panie - niech Wasza moc zmienia świat, a uśmiech rozjaśnia każdy dzień. Dużo radości, spełnienia i samych dobrych chwil!" - czytamy.

Okolicznościowy wpis pojawił się ponadto na profilu innego europosła - Joachima Brudzińskiego z PiS.

"Drogie Panie, w dniu Waszego święta, przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia. Jesteście najpiękniejszym i najmądrzejszym owocem naszego Stwórcy w tym naszym świecie. Gdyby nie Wy, ten świat za przyczyną nas mężczyzn już dawno przestałby istnieć" - napisał na platformie X.

