- Chodzi o to, żeby w Polsce w końcu przerwać ten chocholi taniec Macierewicza. Jak pan go nazwał największym patriotą, to ja go nazwę największym szkodnikiem - powiedział do Michała Wójcika z PiS europoseł KO Bartosz Arłukowicz. Obaj politycy gościli w niedzielę w programie Andrzeja Stankiewicza, w którym rozmawiali o sprawie Antoniego Macierewicza. Według najnowszego raportu były szef MON fałszował dowody i próbował korumpować ekspertów badających katastrofę smoleńską.