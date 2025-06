Politycy reagują na słowa Giertycha. "Walczy o żółte papiery"

"Dlaczego Donald Tusk pozwala Romanowi Giertychowi na to szaleństwo?", "Hydraulika!", "Giertych walczy o żółte papiery" - takie komentarze pojawiły się ze strony niektórych polityków, którzy odnieśli się do ostatnich słów Romana Giertycha. Według posła KO obwodowe komisje wyborcze miały zostać nielegalnie przejęte przez tzw. braci kamraci. "Gdy podnoszę ten temat to się rozlega wręcz nieprawdopodobne zawodzenie" - napisał później prawnik.