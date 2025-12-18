W skrócie W PiS narasta konflikt między zwolennikami Mateusza Morawieckiego a grupą skupioną wokół Jarosława Kaczyńskiego.

Organizacja dwóch oddzielnych spotkań wigilijnych przez Morawieckiego i kierownictwo PiS pogłębiła spekulacje o możliwym rozłamie w partii.

W nieoficjalnych rozmowach politycy PiS mają analizować, że działania Morawieckiego wymierzone są w to, by on i jego ludzie zostali wyrzuceni z formacji.

Najnowszy sondaż wskazuje, że ewentualna nowa partia Morawieckiego mogłaby liczyć na ponad 17 proc. poparcia, co może zmienić układ sił w wyborach w 2027 roku.

Podczas rozpoczętego w środę posiedzenia Sejmu dziennikarze pytali polityków PiS o sytuację w ich partii. Trwa w niej bowiem, co przyznają nieoficjalnie politycy PiS, niemal nieskrywany konflikt między zwolennikami Mateusza Morawieckiego a grupą jego przeciwników, skupioną m.in. wokół Przemysława Czarnka, Jacka Sasina, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego, zwaną "maślarzami". Bliżej tych ostatnich ma być też sam prezes partii Jarosław Kaczyński i bliski mu "zakon PC".

Ostatnim wyrazem sporu było zorganizowanie w czwartek dwóch konkurencyjnych Wigilii PiS: jednej na Nowogrodzkiej, z prezesem Kaczyńskim i kierownictwem partii, a drugiej przez Morawieckiego, na której jednak pojawiło się wielu polityków PiS. Wcześniej, w piątek, Morawiecki nie przybył na poświęcone sytuacji w partii Prezydium Komitetu Politycznego.

Dwie Wigilie i podział w PiS. Frakcja Morawieckiego dąży do rozłamu?

Oficjalnie politycy PiS zaprzeczają, że jest jakikolwiek spór. - PiS jest silną partią, że może zorganizować kilka Wigilii. W poniedziałek np. byłem na Wigilii w Radomiu, jutro idę do AK-owców - mówił PAP poseł Marek Suski. - Nasi wrogowie się tego przestraszyli, dopatrują się w tym jakiegoś konfliktu, a to jest obraz siły - dodał.

- Jesteśmy partią szeroką, w której jest wiele nurtów, wiele różnych grup, wiele poglądów na różne sprawy i jest naturalne, że się w takich partiach dyskutuje. Oczywiście niedobrze, że takie dyskusje toczą się na zewnątrz, one powinny się odbywać w rodzinie, wewnątrz partii, więc wszystkim, którzy wyrwali się do dyskusji na zewnątrz, polecam, aby robili to w ramach partii - powiedział z kolei poseł Michał Moskal.

Moskal dopytywany, na której był Wigilii, przyznał, że było jedno spotkanie świąteczne na Nowogrodzkiej. Poza tym dodał, że "każdy mógł sobie organizować takie spotkania, jakie chce". - Nie jesteśmy partią sterroryzowaną jak Platforma Obywatelska - zauważył.

- Odbył się tradycyjny opłatek PiS, była pełna sala na ulicy Nowogrodzkiej, to pokazało, że jesteśmy wszyscy za tym, aby utrzymywać jedność. Te wszystkie medialne informacje są nieprawdziwe i wynikają z tego, że rząd próbuje znaleźć wiadomości, które przykryją nieudolność obecnej władzy - mówił poseł Grzegorz Puda.

Puda dopytywany, czy zorganizowanie przez zwolenników Morawieckiego Wigilii w tym samym czasie, gdy odbywa się spotkanie zaplanowane przez kierownictwo PiS, nie jest manifestacją, Puda zaprzecza. - Jako parlamentarzyści spotykamy się na różnych spotkaniach wigilijnych. Ja wczoraj brałem udział w czterech. Akurat tak się złożyło, że wypadło to w ten sam dzień. To problem techniczny. Wszelkie informacje o rozłamie to bujdy na resorach. Atmosfera opłatka na Nowogrodzkiej była naprawdę dobra, szczera i świąteczna - zapewniał Puda.

"Harcerze" Morawieckiego chcą opuścić PiS? Politycy ujawniają

W nieoficjalnych rozmowach politycy PiS przyznają jednak, że Morawiecki i jego frakcja (zwana "harcerzami") zachowują się z punktu widzenia spoistości partii niedopuszczalnie, kwestionując nawet przywództwo prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

- Wszystko wskazuje na to, że robią wszystko, żeby ich wyrzucić z partii. Wiedzą bowiem, że elektorat prawicowy bardzo nie lubi tych, którzy sami dokonują rozłamów - powiedział PAP polityk PiS pragnący zachować anonimowość. - Bo inaczej nie można zrozumieć postępowania Morawieckiego, który chyba uwierzył w swoją wyjątkowość i swoje polityczne posłannictwo - dodał.

Według innego źródła w PiS Morawiecki nie pozwoliłby sobie na opuszczenie partii z własnej woli, a raczej dążyłby do tego, aby go wyrzucono. - W PiS-ie jest to niewybaczalne, doprowadzić do takiego podziału, kiedy ludzie wiedzą, że podział grozi tym, że nie zdobędziemy władzy. Morawiecki gra tym bezwzględnie - zauważył polityk.

Parlamentarzyści PiS zwracają też uwagę, że Morawiecki i jego ludzie powinni pamiętać, jak skończyły się dotychczasowe rozłamy w PiS i że większość rozłamowców wracała do partii "z podkulonym ogonem". Zdaniem jednego z nich były premier postępuje jednak bardzo umiejętnie. Według tego polityka zwolennicy Morawieckiego rozpuszczali np. plotki, iż na organizowanej przez nich Wigilii będzie też prezes Kaczyński, dzięki czemu mieli zwiększyć frekwencję. Jeden ze stronników Morawieckiego europoseł Waldemar Buda, chwalił się na portalu X, że na tej Wigilii pojawiła się "prawie setka posłów".

Jednego z posłów PiS zdziwiła lista obecności osób na Wigilii Morawieckiego. - Byli tam tacy ludzie, którzy zawsze byli twardzi, po stronie PiS-u, bez żadnych rozłamów, a jednak tam się znaleźli - dodał.

Konflikt w PiS. W tle wyścig z Konfederacją i Braunem

Rozmówca związany z frakcją byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, także skłóconą z Morawieckim, ocenił, że organizowanie drugiego wigilijnego spotkania przez byłego premiera jest szkodliwe dla PiS. - Z punktu widzenia wyborcy PiS-u to jest masakra, bo wyborca PiS-u nie chce żadnych podziałów - podkreślił. Jego zdaniem Morawiecki walczy obecnie o silniejszą pozycję w partii z powodu nagromadzenia wielu przeciwników.

Z kolei parlamentarzyści bliżsi Morawieckiemu przekonują, że gdyby nie demonstrowali swojej odrębności, PiS, zmuszony do politycznego ścigania się z Konfederacją i Grzegorzem Braunem, straciłby definitywnie elektorat centrowy. A dzięki demonstrowaniu wyrazistych frakcji są szanse - jak przekonują - że ten elektorat od PiS całkiem nie odejdzie.

Można usłyszeć od niektórych polityków PiS, że działania Morawieckiego mogą być obliczone na zawarcie jeszcze przed wyborami porozumienia wyborczego z PSL w przypadku wykluczenia ich z PiS. Zwrócili uwagę, że jeśli frakcji Morawieckiego udałoby się jednak pozostać w partii, mogłaby być tym jej skrzydłem, które umożliwi po wyborach zawarcie koalicji rządowej z ludowcami, alternatywnej dla bardzo trudnej koalicji z Konfederacją i Braunem. A wówczas - przyznają ci politycy - Morawiecki byłby naturalnym kandydatem na premiera takiego rządu, na co nie ma szans w innej politycznej konstelacji PiS.

Mateusz Morawiecki założy partię? Sondaż wskazuje wprost

Tymczasem z sondażu SW Research dla Onetu wynika, że gdyby Mateusz Morawiecki założył nową partię, w wyborach parlamentarnych 2027 roku oddanie na nią głosu rozważyłoby 17,1 proc. respondentów.

W ocenie portalu jest to wynik, który daje "sufit" poparcia i w efekcie szansę na odegranie znaczącej roli w powyborczym rozdaniu.

Przeciwników Morawieckiego - jak wskazuje badanie - jest jednak więcej. 60 proc. ankietowanych nie widzi się w roli wyborców formacji byłego premiera. Jednocześnie co piąty badany (22,9 proc.) nie potrafi odpowiedzieć, czy oddałby głos na partię Morawieckiego - ta grupa może jednak zaważyć na ostatecznym wyniku.

Sondaż został zrealizowany w dniach 16-17 grudnia 2025 roku przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 827 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych.

