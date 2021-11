Postępowanie wszczęto w środę - przekazała rzeczniczka warszawskiej prokuratury okręgowej prokurator Aleksandra Skrzyniarz.

- W sprawie tej zabezpieczono treści zamieszczone na jednym z serwisów internetowych. Planowane jest przesłuchanie pokrzywdzonych oraz pozyskanie danych umożliwiających ustalenie tożsamości sprawcy - poinformowała prok. Skrzyniarz.

Rzeczniczka prokuratury zwróciła uwagę, że przestępstwo kierowania gróźb karalnych zagrożone jest karą do dwóch lat więzienia. Sprawą zajmuje się Wydział Prokuratury Okręgowej w Warszawie specjalizujący się w cyberprzestępczości wspólnie z Komendą Stołeczną Policji.



Obraźliwe listy

Chodzi o obraźliwe listy, które we wtorek drogą mailową odebrało kilkunastu polityków Koalicji Obywatelskiej. O ich treści poinformował w krótkim nagraniu umieszczonym na Twitterze lider PO Donald Tusk. Cytując treść listu przekazał, że groźbę śmierci sformułowano wobec niego oraz m.in. bohaterki Powstania Warszawskiego Wandy Traczyk-Stawskiej.

Wiadomości z groźbami otrzymało we wtorek wielu polityków opozycji i dziennikarzy. Wśród nich są m.in. były szef MSZ, europoseł Radosław Sikorski oraz posłowie KO: Dariusz Joński i Paweł Kowal.

W związku z nimi Koalicja Obywatelska wystosowała zawiadomienia w środę do prokuratora generalnego i komendanta głównego policji. Informuje w nich o pogróżkach, które otrzymało w ostatnich dniach w sumie kilkunastu posłów Koalicji Obywatelskiej.

"Wpakuję Ci nóż desantowy w brzuch"

Tusk w nagraniu opublikowanym we wtorek zacytował fragmenty wiadomości, które - jak zastrzegł - "nadają się do zacytowania".

- Wpakuję Ci nóż desantowy w brzuch, jak Stefan W. temu - tu wulgaryzm - Adamowiczowi - powiedział Tusk, przytaczając jedną z fraz korespondencji.

Według niego autor zamieścił też groźby pod adresem bohaterki Powstania Warszawskiego Wandy Traczyk-Stawskiej. - Ją też zabiję przed 11 listopada, pomogę oczyścić mój kraj, zostanę bohaterem jak Stefan W. I kończy się list słowami: "jesteś skazany na śmierć za zdradę ojczyzny. Wyrok wydano w imieniu Polski podziemnej" - cytował lider PO.



"Narasta fala nienawiści"

Zaznaczył, że nie jest to pierwszy list z pogróżkami, jaki do tej pory otrzymał. - Ale w ostatnich miesiącach, tygodniach jest niepokojąco więcej tego typu korespondencji. W Polsce narasta fala nienawiści, pogardy, coraz częściej także przemocy - zauważył Tusk. Jego zdaniem odpowiedzialny jest za to prezes PiS.

- Jarosławie Kaczyński, jesteś za to bezpośrednio odpowiedzialny - jako szef obozu władzy i jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa. Jesteś odpowiedzialny za narastanie tej fali, za rosnący niepokój, rosnący strach. Nie zostawimy tej sprawy, nie będziemy milczeć i wiedz jedno - nie damy się zastraszyć - zapewnił Tusk.



Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro jeszcze w środę zapowiedział wszczęcie przez prokuraturę postępowania w sprawie wiadomości z pogróżkami.