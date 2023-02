Szef rządu w rozmowie z Piotrem Witwickim i Bartoszem Bednarzem w Interii zaapelował do opozycji, by poparła wniosek o zmianę konstytucji, tak by możliwe było zabranie majątków rosyjskich.

- Raz jeszcze apeluję do opozycji, aby poparła wniosek o zmianę konstytucji - dającą możliwość zabrania majątku rosyjskiego. Pieniądze rosyjskich oligarchów i Federacji Rosyjskiej zamrożone dzisiaj w Polsce, mogą posłużyć polskiemu społeczeństwu. Mogę nawet dziś zaproponować, że z tych środków kupimy gaz czy węgiel i dzięki temu obniżymy ceny dla wszystkich Polaków - mówił Mateusz Morawiecki.

Politycy skomentowali apel Morawieckiego ws. zmian konstytucji

W niedzielę posłowie komentowali w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" propozycję szefa rządu. Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że Lewica na pewno nie zagłosuje za przyjęciem zmian w konstytucji.

- Nigdy nie będziemy zmieniali konstytucji z ludźmi, którzy łamią konstytucję. Absolutnie nie ma takiej możliwości, małpie brzytwy się nie daje - mówił.



Także Monika Rosa z Nowoczesnej podkreśliła, że Koalicja Obywatelska "nie przyłoży ręki" do takich zmian. Rosa zaznaczyła, że KO proponowała projekt ustawy, zgodnie z którą możliwe byłoby zajęcie rosyjskiego majątku, bez konieczności wprowadzenia zmian w konstytucji.

Radosław Fogiel: Konstytucja w Polsce jest przestrzegana

Radosław Fogiel (PiS) odrzucił sugestie, że mowa o zmianie konstytucji nie jest próbą "przykrycia innych problemów".

- Konstytucja w Polsce jest przestrzegana - powiedział mówił Fogiel. Dodał, że propozycja jest po to, by uzyskać większość konstytucyjna, dla przejmowania zamrożonych majątków oligarchów przez skarb państwa na mocy innego mechanizmu, niż zajmowanie majątku na podstawie istniejących przepisów na mocy wyroku sądu.

Według posła Konfederacji Krzysztofa Bosaka nie ma w Polsce rosyjskich majątków, które można byłoby odebrać.



- Nie ma potrzeby zmieniać konstytucji. Może niedługo będziecie chcieli zmieniać Pismo Święte? - pytał polityków PiS poseł PSL Piotr Zgorzelski.

