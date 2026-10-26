W skrócie Telewizja wPolsce24 i portal wPolityce opublikowały rzekome nagrania ze spotkania polityków Polski 2050 z udziałem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

Pełczyńska-Nałęcz miała skrytykować wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, oceniając, że nie spełniał on kryteriów formalnych.

Była minister miała zarzucić Szymonowi Hołowni potajemne spotkania z Donaldem Tuskiem w sprawie jej odwołania z funkcji rządowych.

Krzysztof Bosak uznał przedstawione informacje o wyborze Macieja Berka za sensacyjne i wskazał na możliwe złamanie ustawy przez większość sejmową.

Zarząd Polski 2050 usunął Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz z partii, uzasadniając to działaniem na szkodę ugrupowania i wbrew jego statutowym uchwałom.

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Telewizja wPolsce24 i portal wPolityce ujawniły materiał, który według redakcji został utrwalony podczas spotkania najważniejszych członków Polski 2050.

Na opublikowanym nagraniu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która zrezygnowała z funkcji minister funduszy i polityki regionalnej, negatywnie wyrażała się o decyzjach rządu i sposobie wyrzucenia jej z partii.

- Dowiaduję się z Twittera (obecnie X - red.), że została bez mojej wiedzy (...) podjęta decyzja, która mnie wyklucza z partii. (…) To jest jakieś horrendum - mówi polityczka.

Wspomina również o Macieju Berku - byłym ministrze, wybranym na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Choć podkreśla swój szacunek do niego, w jej ocenie kandydatura ta nie spełniała formalnych kryteriów.

- Sami wprowadziliśmy polityka do TK, co więcej - i to jest smutna prawda, ale prawda - niespełniającego formalnych kryteriów, i to jest fakt, i poparliśmy to - zaznacza.

Inne część ujawnionej rozmowy dotyczy Szymona Hołowni. Pełczyńska-Nałęcz mówi: - Kilkukrotnie spotkał się za moimi plecami z Tuskiem, żeby rozmawiać o wyrzuceniu mnie z rządu i zajęciu mojego stołka. Znowu wszystkie moje wysiłki, żeby partia była o czymś, spełzły na niczym, ponieważ staliśmy się znowu partią stołka Szymona Hołowni.

Katarzyna Pełczyńska Nałęcz i jej taśmy. Krzysztof Bosak komentuje

W poniedziałkowym "Graffiti" na antenie Polsat News Marcin Fijołek zapytał Krzysztofa Bosaka, czy ujawnione nagrania mogą zapoczątkować kolejny rozdział sporu wokół TK.

- Myśmy głosowali przeciw (kandydaturze Macieja Berka - red.) - że został wybrany ze złamaniem ustawy i dlatego że prezydent nie przyjmuje od niego przysięgi. No i w tym momencie pani minister, która wyszła z rządu, to potwierdza. To jest niezwykle ciekawa, sensacyjna wręcz informacja, bo mamy do czynienia ze złamaniem ustawy przez większość sejmową, jeżeli tak faktycznie się stało - powiedział Bosak.

Przemysław Czarnek (PiS) na antenie wPolsce24 stwierdził, że "cała koalicja zmierza ku katastrofie". - Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie powiedziała nic zaskakującego. Jeżeli jest się w "koalicji 13 grudnia", to mowa o jakichkolwiek standardach czy etycznych zachowaniach jest czymś zupełnie śmiesznym i aberracyjnym - podkreślił.

Z kolei europoseł KO Bartosz Arłukowicz po doniesieniach skrytykował dziennikarzy prawicowej stacji. "Czyli wszystko idzie, jak powinno! Mamy już taśmy o tym, jak spiskowano przeciw pani minister Pełczyńskiej. Znając dociekliwość 'dziennikarzy' pisowskich mediów, z całą pewnością dotarli do nich sami" - napisał na platformie X.

Leszek Miller, pytany w Radiu Zet o słowa minister na temat Hołowni, wyznał, że w polityce takie rozmowy za plecami to "absolutnie normalne". - Tak robiono wobec mnie. Ja nie musiałem tak robić, bo miałem tak mocną pozycję, że nie musiałem tego udowadniać. Ale kiedy w partii nie ma jasno określonej siły, która kieruje partią, ludzie posuwają się do takich momentów - wytłumaczył.

Interia próbowała uzyskać komentarz Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w sprawie rzekomych nagrań. Nie udało nam się skontaktować z byłą minister

Polska 2050 żegna Pełczyńską-Nałęcz. Hołownia wyjaśnia

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła w miniony czwartek odejście z funkcji szefowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

W sobotę zarząd Polski 2050 podjął decyzję o usunięciu jej z ugrupowania za "działanie na szkodę partii oraz wbrew uchwałom organów statutowych partii". "Decyzja zarządu Polski 2050 jest naturalną konsekwencją decyzji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz podjętych w czwartek" - przekazał przewodniczący klubu Szymon Hołownia.

"Kasia zawsze dbała o to, by nasza partia nie była 'wodzowska', a decyzje nie były podejmowane przez lidera jednoosobowo. Nie można więc wyprowadzać partii z koalicji jednoosobowo, bo koalicje to decyzje Rady Krajowej. Nie wypada też ogłaszać zwrócenia powierzonego sobie mandatu w mediach społecznościowych, zanim nie zakomunikuje się ich drużynie. To nie fair, to łamie naszą umowę i zasady gry" - argumentował polityk.



