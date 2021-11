Politico: KE wyśle listy do Polski i Węgier. Chodzi o praworządność i unijne środki

W pismach Komisja Europejska ma pytać o niezależność sądownictwa i poszanowania prawa UE w Polsce, a także o kwestię zamówień publicznych, ryzyka konfliktu interesów i korupcji na Węgrzech. Oba kraje będą miały dwa miesiące na odpowiedź - czytamy na politico.eu.

"KE gotowa wykorzystać mechanizm praworządności"

Serwis zwraca uwagę, że listy są "częścią starań KE i sygnałem, że jest ona gotowa do wykorzystania nowego narzędzia", czyli tzw. mechanizmu praworządności.

"Pozostaje jednak niejasne, kiedy - i czy - Komisja formalnie uruchomi mechanizm i czy zdoła uzyskać wystarczające poparcie Rady UE, aby faktycznie obciąć finansowanie" - zauważa Politico.

- Do tej pory żaden list nie wpłynął - przekazał w rozmowie z Interią po godz. 14 rzecznik rządu Piotr Müller.

We wtorek informowaliśmy, że pięć frakcji w PE domaga się w liście do Komisji Europejskiej, by powstrzymała się od zatwierdzenia polskiego KPO, dopóki nie zostaną spełnione wszystkie warunki rozporządzenia ws. Funduszu Odbudowy.