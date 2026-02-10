W skrócie Dymisja naczelnika Wydziału Finansowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie nastąpiła po ujawnieniu nagrania policjanta z posterunku w Tolkmicku.

Na nagraniu funkcjonariusz w niecenzuralnych słowach wyraził niezadowolenie z warunków pracy, wskazując na brak sprzątaczki i palacza oraz zaniedbania na posterunku.

Minister spraw wewnętrznych i administracji oraz związkowcy odnieśli się do sprawy, krytykując zarządzanie zasobami ludzkimi i wspierając policjanta odpowiedzialnego za nagranie.

Informację o dymisji naczelnika Wydziału Finansowego potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl podkom. Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Jak ustalił dziennikarz "Wydarzeń" Robert Gusta, sprawa ma związek z sytuacją na posterunku policji w Tolkmicku w powiecie elbląskim.

Nagranie z policjantem obiegło sieć. Głośna dymisja w Olsztynie

Pod koniec ubiegłego tygodnia internet obiegło nagranie, na którym jeden z pracujących tam policjantów w niewybrednych słowach skomentował warunki pełnienia służby.

Mężczyzna żalił się na wielomiesięczne zaniedbania, które mają miejsce na posterunku oraz skarżył się m.in. na brak sprzątaczki i palacza.

- Ale taką mam refleksję. K...! Od trzech miesięcy nie ma palacza i sprzątaczki, a raz wyniki nie poszły i jaki to jest k... problem w tej komendzie. Syf na posterunku, podłogi uje..., palić trzeba w piecu codziennie, przyjeżdżać w dni wolne, podwórko oczyszczać ze śniegu - mówił zdenerwowany funkcjonariusz.

Policjant użył niewybrednych słów. Nagranie obiegło sieć

Jak się okazuje, problemu można było uniknąć. Dziennikarz "Wydarzeń" poinformował, że jeszcze w listopadzie 2025 roku szef elbląskiej policji skierował do komendanta wojewódzkiego wniosek o zatrudnienie pracownika cywilnego do palenia w piecu i sprzątania posterunku, ale pismo nie zostało rozpatrzone i "utknęło w Wydziale Finansowym".

Dymisja naczelnika Wydziału Finansowego KWP W Olsztynie to nie wszystko. Wcześniej, po nagłośnieniu sprawy nagrania przez media, komendant wojewódzki policji w Olsztynie "podjął decyzję o wszczęciu procedury w kierunku odwołania Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu z zajmowanego stanowiska".

Dodatkowo komendant wojewódzki przeprowadził rozmowę z policjantem, który nagrał film.

W późniejszym komunikacie policji poinformowano, że w ocenie komendanta takie zachowanie jest "naganne i godzi w innych funkcjonariuszy oraz policyjny mundur".

Szef MSWiA reaguje na skandal. "Nie było odpowiedniego zarządzania zasobami ludzkimi"

Do sprawy odniósł się również minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, który stwierdził, że "każda tego typu sytuacja wymaga interwencji".

- Policjanci są od tego, by zapewniać bezpieczeństwo, a pracownicy cywilni policji, oczywiście w zależności od pionu, są od tego, by funkcjonariuszy mundurowych wspierać. Nie było odpowiedniego zarządzania zasobami ludzkimi, które były w elbląskiej komendzie. Muszą zostać wyciągnięte stosowne wnioski - podkreślił minister.

Policjanta odpowiedzialnego za nagranie wspierają związkowcy. - Szacunek dla tego chłopaka. Mam nadzieję, że nie będzie kozłem ofiarnym tej samej sytuacji - stwierdził w rozmowie z Polsat News mł. insp. Andrzej Szary, wiceprzewodniczący ZW NSZZ policjantów.

