Policjant rzucił w rolników. Wszczęto postępowanie

Podczas protestu rolników w Warszawie, który odbył się 6 marca, doszło do zamieszek. Protestujący rzucali w policyjny oddział prewencyjny przedmiotami, jednak jeden z funkcjonariuszy nie pozostał dłużny.

Protest rolników. Postępowanie wewnętrzne ws. zachowania policjanta

Dwa dni po demonstracji, do incydentu odniósł się Marcin Kierwiński, szef MSWiA. Na antenie TVN24 przekazał, że policjant sam zgłosił się do dowodzących akcją w celu złożenia wyjaśnień. - Na ten moment, nie wiem, czym rzucał ten policjant (...). Nie wiem i chcę, aby to postępowanie zakończyło się - dodał.