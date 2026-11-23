W skrócie Policjant Jakub Kulik wystosował apel do mediów o uszanowanie prywatności jego oraz jego bliskich i poinformował, że nie zamierza obecnie udzielać żadnych wywiadów.

Funkcjonariusz, który powstrzymał zamachowca w Krakowie, opuścił w poniedziałek szpital i kontynuuje leczenie poprzez rehabilitację w placówce w Jaroszowcu.

Kulik podziękował za okazane wsparcie oraz wyraził troskę o zdrowie swojego partnera z patrolu, Artura Morańskiego, który wciąż przebywa w szpitalu.

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Oświadczenie Jakuba Kulika opublikował reporter Radia Zet Przemysław Taranek. Policjant zwrócił się ze "serdeczną, ale stanowczą" prośbą do przedstawicieli mediów o uszanowanie jego prywatności. Jak zaznaczył, na chwilę obecną nie ma zamiaru udzielać żadnych wywiadów.

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"Obecnie najważniejszy jest dla mnie stan zdrowia mojego przyjaciela i partnera z patrolu, który nadal przebywa w szpitalu. Z niecierpliwością oczekuję na jego powrót do zdrowia i moment, w którym będzie mógł opuścić szpital" - napisał.

Policjant poprosił również o niekontaktowanie się z jego rodziną i najbliższymi. "To dla nas wszystkich niezwykle trudny czas. Potrzebujemy przede wszystkim spokoju, przestrzeni i możliwości przeżywania tych wydarzeń z dala od zainteresowania mediów" - dodał Kulik.

Kraków. Jeden z rannych policjantów opuścił szpital. Jakub Kulik zabrał głos

W oświadczeniu policjant wyraził również wdzięczność za "za ogrom okazanej dobroci, troski i wsparcia".

"Chciałbym z całego serca podziękować za wszystkie otrzymane słowa wsparcia, wiadomości, listy, rysunki przygotowane przez dzieci, a także za organizowane zbiórki i wszelkie gesty solidarności. Ich znaczenie jest dla mnie znacznie większe, niż mogą sobie Państwo wyobrazić" - napisał.

"Jestem głęboko poruszony okazaną życzliwością i wierzę, że przyjdzie jeszcze czas, aby za to wszystko podziękować osobiście" - dodał.

Jakub Kulik, który na początku listopada powstrzymał zamachowca z Krakowa, opuścił w poniedziałek krakowski Szpital Specjalistyczny im. Św. Jana Pawła II. "Obecnie przebywa w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu, gdzie będzie przechodził rehabilitację" - przekazał w komunikacie Małopolski Urząd Wojewódzki. Jego partner z patrolu Artur Morański, który również brał udział w akcji zatrzymania napastnika, nadal pozostaje w szpitalu.



