Jakub Kulik przebywał w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Jana Pawła II w Krakowie. Nie są znane szczegóły dotyczące jego dalszego leczenia. Jako pierwsze informacje podawały Radio Kraków i "Gazeta Krakowska".

Przedstawiciele szpitala przekazali Interii, że wypisano wszystkich pacjentów poszkodowanych w zamachu. Jednocześnie nie potwierdzono, że chodzi o rannego policjanta.

Do tragicznego ataku w Krakowie doszło w sobotę na Rynku Głównym. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Jakub Kulik i Artur Morański skutecznie unieszkodliwili zamachowca. Gdyby nie ich interwencja ofiar prawdopodobnie byłoby więcej.

W nocy tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu w poniedziałek.

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