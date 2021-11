- Polscy policjanci cały czas podejmują działania mające na celu ochronę granic Unii Europejskiej. W ochronie nienaruszalności granic wspieramy przede wszystkim straż graniczną w Polsce, ale także Litwę, gdzie przebywa ponad 50 polskich policjantów wspierających nienaruszalność granicy Uni Europejskiej pomiędzy Litwą a Białorusią. To już trzecia zmiana naszego kontyngentu - powiedział rzecznik Komendy Głównej Policji.

10 tysięcy kontroli na dobę

Od sierpnia polscy policjanci zatrzymali ponad 4315 osób, które nielegalnie dostały się na teren Unii Europejskiej. - Średnio każdej doby policjanci ujawniają około 100 takich osób - podkreślił policjant.



Rzecznik powiedział, że od początku sierpnia tylko na Podlasiu policjanci zatrzymali 231 kurierów, którzy w swoich samochodach przewozili ponad tysiąc osób, które nielegalnie przebywały w naszym kraju, przekraczając bezprawnie granice Unii Europejskiej.

- Każdej doby kontrolujemy średnio ponad 10 tys. pojazdów, mając na uwadze ujawnienie przemytników osób nielegalnie przekraczających granice Unii Europejskiej. Od sierpnia to już 245 tys. kontroli takich pojazdów - przekazał Ciarka.

Według policji przemytnicy legitymują się głównie niemieckimi lub szwedzkimi dokumentami tożsamości . - Przemycają oni ludzi wyłącznie z chęci zysku, pobierając za każdą przemycaną osobę opłaty sięgające ponad tysiąc euro lub dolarów - tłumaczył.



Wnioski o areszt dla przemytników

- W naszej ocenie mamy do czynienia ze zorganizowaną przestępczością nastawioną tylko na zysk, a kurierzy kierujący pojazdami, jak pokazują nasze doświadczenia, to osoby bardzo często będące pod wpływem narkotyków lub ujawniamy przy nich narkotyki, a zdarzały się sytuacje, że nie mieli oni w ogóle uprawnień do kierowania pojazdami - ocenił Ciarka.



Przekazał przy tym, że kurierzy spoza Polski często nie potrafią dostosować się do warunków panujących na polskich drogach, powodują kolizje i wypadki drogowe, zdarza się, że tragiczne w skutkach. - Były również przypadki, gdy przy kurierach ujawnialiśmy przedmioty, które figurowały, jako kradzione, np. telefony komórkowe - podał.

- W każdym przypadku wspólnie z prokuraturą występujemy do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci aresztu dla przemytników, a pojazdy i przedmioty, które wykorzystują do przemytu ludzi są zabezpieczane dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości - wyjaśnił.



Ciarka podał, że mieszkańcy miejscowości strefie objętej stanem wyjątkowym "są bardzo życzliwi i mile nastawieni do służb porządkowych, wyrozumiali, jeżeli chodzi o podejmowane działania mające na celu ochronę granic UE". - Od początku wprowadzenia stanu wyjątkowego ujawniono zaledwie 24 osoby, które nie przestrzegały zakazu przebywania w strefie - dodał rzecznik KGP.