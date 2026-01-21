Policja weszła do siedziby KRS. "Działania pod nadzorem Prokuratury Krajowej"

W skrócie Policja weszła do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa, a działania odbywają się pod nadzorem Prokuratury Krajowej.

Według komunikatu KRS policja i prokuratorzy pojawili się w siedzibie Rady, a powodem może być dostęp do akt dyscyplinarnych sędziów.

W Sejmie odbyła się debata nad ustawą praworządnościową, której projekt przygotował Waldemar Żurek, przewidując m.in. pozbawienie mocy prawnej uchwał KRS podjętych po 2018 roku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak nieoficjalnie ustalił RMF "prokuratura podjęła decyzję o przeszukaniu w siedzibie KRS".

Rzecznik prasowa KRS Ewa Łosińska przekazała Interii, że aktualnie policja znajduje się wewnątrz budynku, ale przeszukania nie są prowadzone. - Czekamy na przedstawiciela prawnego z naszej strony - podała rzecznik.

Sytuacja jest dynamiczna. Łosińska dodała, że trwają rozmowy między przedstawicielami służb, a KRS i "być może do takich przeszukań dojdzie".

Na miejscu dla mediów wypowiedział się jeden z policjantów, który zapewnił, że "dostęp do budynku odbył się z poszanowaniem prawa".

W biurze KRS jest dwóch prokuratorów w obstawie policji. Szefowa Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka nie została wypuszczona z budynku.

W związku z tym udostępniła w mediach społecznościowych informację, iż służby "żądają od kierownika sekretariatu akt postępowań dyscyplinarnych".

"Panowie prokuratorzy nie wyrażają zgody na udostępnienie wizerunku. Autorem postanowienia jest Prok. Tomasz Narłowski - przekazała szefowa KRS.

Policja w siedzibie KRS. "Czyżby po akta dyscyplinarne sędziów?"

Na platformie X pojawił się komunikat KRS informujący o tym, że "policja i prokuratorzy znowu pojawili się w siedzibie". We wpisie zapytano:

"Czyżby po akta dyscyplinarne sędziów? To pierwszy efekt dzisiejszej prezentacji "ustawy praworządnościowej" w Sejmie przez szefa MS Waldemara Żurka?".

Prokuratura Krajowa zapowiedziała w środę konferencję prasową prok. Anny Adamiak ws. czynności procesowych przeprowadzanych w siedzibie biura Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

Sejm. Debata o "ustawie praworządnościowej"

Przypomnijmy, że chwilę wcześniej w Sejmie odbyła się burzliwa debata nad rządowym projektem tzw. ustawy praworządnościowej, której celem jest uregulowanie statusu sędziów powołanych z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa po 2018 roku.

W trakcie dyskusji doszło do ostrej wymiany argumentów pomiędzy przedstawicielami KRS a ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem.

Szefowa Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka stwierdziła z sejmowej mównicy, proponowane rozwiązania godzą w fundamenty porządku konstytucyjnego.

- Ten projekt, który został przedłożony do Sejmu, to dzieło szaleństwa. Powiedzieć, że jest niekonstytucyjny, to nic nie powiedzieć - powiedziała i zaznaczyła, iż jest "alogiczny oraz sprzeczny wewnętrznie".

"Ustawa praworządnościowa". Żurek przedstawił projekt

Projekt ustawy praworządnościowej przewiduje pozbawienie mocy prawnej uchwał KRS podjętych po 2018 roku, które zawierały wnioski o powołanie sędziów, z wyłączeniem grupy tzw. początkujących sędziów.

Żurek zaznaczył, że projekt ten został opracowany w dialogu ze środowiskiem prawniczym i jest zgodny z wytycznymi międzynarodowych organów eksperckich, w tym Komisji Weneckiej.

W konsekwencji ma to zagwarantować uczestnikom postępowań sądowych pełną realizację prawa do rozpatrzenia sprawy przez niezależny, bezstronny, prawidłowo powołany sąd oraz pewności prawa w zakresie trwałości orzeczeń sądowych.

Gramatyka w "Gościu Wydarzeń": Mam duży szacunek do Petru, między innymi za "sześciu króli" Polsat News