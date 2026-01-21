Policja weszła do siedziby KRS. "Działania pod nadzorem Prokuratury Krajowej"
Policja weszła do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa. Informacje o działaniach służb potwierdziła Interii rzecznik prasowa KRS Ewa Łosińska. Komenda Stołeczna przekazała, że "czynności prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Krajowej". Jak podano, prokuratorzy "żądają od kierownika sekretariatu akt postępowań dyscyplinarnych".
W skrócie
- Policja weszła do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa, a działania odbywają się pod nadzorem Prokuratury Krajowej.
- Według komunikatu KRS policja i prokuratorzy pojawili się w siedzibie Rady, a powodem może być dostęp do akt dyscyplinarnych sędziów.
- W Sejmie odbyła się debata nad ustawą praworządnościową, której projekt przygotował Waldemar Żurek, przewidując m.in. pozbawienie mocy prawnej uchwał KRS podjętych po 2018 roku.
Jak nieoficjalnie ustalił RMF "prokuratura podjęła decyzję o przeszukaniu w siedzibie KRS".
Rzecznik prasowa KRS Ewa Łosińska przekazała Interii, że aktualnie policja znajduje się wewnątrz budynku, ale przeszukania nie są prowadzone. - Czekamy na przedstawiciela prawnego z naszej strony - podała rzecznik.
Sytuacja jest dynamiczna. Łosińska dodała, że trwają rozmowy między przedstawicielami służb, a KRS i "być może do takich przeszukań dojdzie".
Na miejscu dla mediów wypowiedział się jeden z policjantów, który zapewnił, że "dostęp do budynku odbył się z poszanowaniem prawa".
W biurze KRS jest dwóch prokuratorów w obstawie policji. Szefowa Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka nie została wypuszczona z budynku.
W związku z tym udostępniła w mediach społecznościowych informację, iż służby "żądają od kierownika sekretariatu akt postępowań dyscyplinarnych".
"Panowie prokuratorzy nie wyrażają zgody na udostępnienie wizerunku. Autorem postanowienia jest Prok. Tomasz Narłowski - przekazała szefowa KRS.
Policja w siedzibie KRS. "Czyżby po akta dyscyplinarne sędziów?"
Na platformie X pojawił się komunikat KRS informujący o tym, że "policja i prokuratorzy znowu pojawili się w siedzibie". We wpisie zapytano:
"Czyżby po akta dyscyplinarne sędziów? To pierwszy efekt dzisiejszej prezentacji "ustawy praworządnościowej" w Sejmie przez szefa MS Waldemara Żurka?".
Prokuratura Krajowa zapowiedziała w środę konferencję prasową prok. Anny Adamiak ws. czynności procesowych przeprowadzanych w siedzibie biura Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.
Sejm. Debata o "ustawie praworządnościowej"
Przypomnijmy, że chwilę wcześniej w Sejmie odbyła się burzliwa debata nad rządowym projektem tzw. ustawy praworządnościowej, której celem jest uregulowanie statusu sędziów powołanych z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa po 2018 roku.
W trakcie dyskusji doszło do ostrej wymiany argumentów pomiędzy przedstawicielami KRS a ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem.
Szefowa Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka stwierdziła z sejmowej mównicy, proponowane rozwiązania godzą w fundamenty porządku konstytucyjnego.
- Ten projekt, który został przedłożony do Sejmu, to dzieło szaleństwa. Powiedzieć, że jest niekonstytucyjny, to nic nie powiedzieć - powiedziała i zaznaczyła, iż jest "alogiczny oraz sprzeczny wewnętrznie".
"Ustawa praworządnościowa". Żurek przedstawił projekt
Projekt ustawy praworządnościowej przewiduje pozbawienie mocy prawnej uchwał KRS podjętych po 2018 roku, które zawierały wnioski o powołanie sędziów, z wyłączeniem grupy tzw. początkujących sędziów.
Żurek zaznaczył, że projekt ten został opracowany w dialogu ze środowiskiem prawniczym i jest zgodny z wytycznymi międzynarodowych organów eksperckich, w tym Komisji Weneckiej.
W konsekwencji ma to zagwarantować uczestnikom postępowań sądowych pełną realizację prawa do rozpatrzenia sprawy przez niezależny, bezstronny, prawidłowo powołany sąd oraz pewności prawa w zakresie trwałości orzeczeń sądowych.