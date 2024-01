Konstytucjonalista prof. Marek Chmaj stwierdził, że policja mogłaby wejść do Pałacu Prezydenckiego w celu zatrzymania osób uchylających się od odbycia kary. - Ze względu na szacunek dla głowy państwa, wymagałoby to jednak wcześniejszych uzgodnień z szefem Kancelarii Prezydenta - dodał.

Jego zdaniem "żaden przepis nie przyznaje Pałacowi Prezydenckiemu czy Kancelarii Prezydenta RP jako instytucji immunitetu terytorialnego". - Policja podejmując czynności w stosunku do osób uchylających się od odbycia kary ograniczenia wolności , mogłaby wejść na teren pałacu prezydenckiego i dokonać zatrzymania - wyjaśnił.

Policja może doprowadzić polityków PiS do więzienia. Prof. Chmaj nie ma wątpliwości

W związku z tym marszałek Sejmu wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów poselskich . Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia poinformował w poniedziałek, że przygotowano dokumentację wykonawczą, w tym nakazy doprowadzenia skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do jednostek penitencjarnych.

Chaos prawny wokół byłych Wąsika i Kamińskiego. Mogą trafić do więzienia

"Wpłynęły dokumenty z sądu nakazujące policji doprowadzenie M. Kamińskiego i M. Wąsika do aresztu" – poinformowała we wtorek p.o. rzecznika prasowego Komendanta Stołecznego Policji kom. Marta Gierlicka. Zastrzegła, że nie będzie udzielać żadnych innych informacji do momentu zakończenia czynności.