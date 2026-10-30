Policja w Trybunale Konstytucyjnym. Trwają działania

W skrócie Funkcjonariusze policji prowadzą działania w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, reagując na zgłoszenie dotyczące potencjalnego zagrożenia życia i zdrowia.

Komenda Stołeczna Policji zaprzeczyła medialnym doniesieniom o rzekomym siłowym wyprowadzeniu straży trybunalskiej z budynku przez funkcjonariuszy prowadzących akcję.

Służb podkreśliły, że działania są realizacją "ustawowego obowiązku" zapewnienia porządku publicznego w obliczu trwających od połowy września protestów wokół gmachu Trybunału.

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O działaniach służb poinformowała Komenda Stołeczna Policji w Warszawie. Z jej relacji wynika, że czynności na terenie Trybunału Konstytucyjnego prowadzone są "w związku z informacją przekazaną przez sędziego".

"Wskazana została możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników Trybunału Konstytucyjnego, a także ryzyko zakłóceń porządku publicznego" - czytamy w komunikacie.

Dodajmy, że na miejscu obecny jest też prezes PiS Jarosław Kaczyński. Widać ponadto policjantów w kaskach i innych zabezpieczeniach. W niektórych mediach pojawił się informacja, że policja miała rzekomo "siłą wyprowadzić z budynku straż trybunalską". Komenda Stołeczna Policji stanowczo zaprzeczyła tym doniesieniom.

Trybunał Konstytucyjny. Sędzia zawiadomiła policję o zagrożeniu, trwa akcja

Funkcjonariusze zaznaczyli, że policja "wykonuje swoje ustawowe zadania z poszanowaniem niezależności Trybunału Konstytucyjnego, działając w granicach przyznanych jej kompetencji".

"Czynności funkcjonariuszy mają na celu realizację ustawowych obowiązków, w szczególności prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nie stanowią one ingerencji w działalność Trybunału jako instytucji" - podkreśliła warszawska komenda.

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Głos w sprawie zabrała też Komenda Główna Policji, która ujawniła, że w piątek wpłynęła do niej "korespondencja Prokuratora Generalnego zawierająca prośbę o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na trwające wokół budynku protesty".

"Jednocześnie do tutejszej jednostki wpłynęło pismo pani Anny Korwin-Piotrowskiej, sędzi Trybunału Konstytucyjnego, w którym poinformowała Komendanta Głównego Policji o tym, że w związku z planowanymi na terenie Trybunału Konstytucyjnego czynnościami istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia sędziów oraz pracowników Trybunału Konstytucyjnego, a także ryzyko zakłócenia porządku publicznego" - podała w komunikacie Polska Policja.

Polska Policja o działaniach przed TK. "Prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa"

Komenda Główna Policji wyjaśniła, że w związku z zagrożeniami "pani sędzia zwróciła się z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa osób".

"Mając na względzie konieczność realizacji ustawowych zadań Policji, w szczególności prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, informacja została przekazana do Komendy Stołecznej Policji z poleceniem podjęcia stosownych działań" - podkreślili funkcjonariusze.

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Przypomnijmy, że od połowy września przed Trybunałem Konstytucyjnym przy al. Szucha w Warszawie trwa protest. Ma on na celu - zdaniem organizatorów - "obronę TK przed siłowym przejęciem przez rząd Donalda Tuska".

Wiele osób i instytucji, w tym Ruch Obrony Granic, rozbiły przed siedzibą Trybunału namioty. We wtorek do demonstrujących dołączył ojciec Tadeusz Rydzyk, który zapewnił ich o wsparciu ze strony Radia Maryja i Telewizji Trwam, a także rozdawał książki o objawieniach gietrzwałdzkich, podkreślając znaczenie wiary i tradycji.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. W tle ślubowanie nowych sędziów

Jedną z przyczyn protestu jest konflikt o nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego między prezydentem i rządem.

Prezydent Karol Nawrocki nie odebrał bowiem ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów, w związku z tym rządzący powołują się na jedną z interpretacji słów konstytucji.

Według niej ustawa zasadnicza mówi o obowiązku złożenia ślubowania "wobec prezydenta", jednak niekoniecznie w jego obecności, dlatego sędziowie dokonali tego w Sejmie przed marszałkiem, mówiąc, że ślubują "wobec prezydenta". Prezes TK Bogdan Święczkowski nie uznaje jednak ich statusu i nie dopuszcza do orzekania.

Premier Donald Tusk zapowiadał, że rząd "przywróci praworządność i nie cofnie się o krok". - Będziemy bezwzględnie egzekwować przepisy prawa i przepisy konstytucji - podkreślał szef rządu.



