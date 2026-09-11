Policja w siedzibie TK. "Zabezpieczenie konferencji"

Reporter Polsat News potwierdził, że policja w większej liczbie pojawi się w piątek w Trybunale Konstytucyjnym. W Komendzie Stołecznej Policji ma trwać mobilizacja. O godzinie 7:30 przed siedzibą TK było sześć radiowozów.

Święczkowski w rozmowie z Wirtualną Polską skomentował doniesienia o obecności policji w okolicach Trybunału. "Dzisiaj obchody 40-lecia TK. Jest wielu znamienitych gości. Obecność policji jest zatem uzasadniona" - stwierdził.

W piątek w Trybunale ma odbyć się międzynarodowa konferencja pt. "Prawnonaturalne fundamenty ładu konstytucyjnego", zorganizowana z okazji 40-lecia działalności orzeczniczej TK. Na godz. 9 zaplanowano uroczyste otwarcie konferencji z udziałem prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego i szefa Kancelarii Prezydenta RP Zbigniewa Boguckiego.

Przed południem rzeczniczka Komendy Głównej Policji potwierdziła reporterce "Wydarzeń" Polsatu, że funkcjonariusze mają na celu zabezpieczyć konferencję w TK.

Prokuratura zbada działania poprzedniczki Bogdana Święczkowskiego

Prezes Bogdan Święczkowski jest prezesem TK od 9 grudnia 2024 roku. Na stanowisko sędziego Trybunału został wybrany w lutym 2022 roku. Jego dziewięcioletnia kadencja upłynie w 2031 roku. Na fotelu prezesa zastąpił on Julię Przyłębską, która zarządzała gremium w latach 2016-2024.

We wtorek Helsińska Fundacja Praw Człowieka poinformowała, że skierowała do prokuratora generalnego "zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa" przez Przyłębską. Miało ono polegać na bezprawnym kształtowaniu i zmienianiu składów orzekających w latach 2015-2020 "w taki sposób, aby sprawy o istotnym znaczeniu ustrojowym i politycznym rozstrzygały składy dające gwarancję orzeczenia oczekiwanej treści".

We wtorek wieczorem w TVN24 prokurator generalny Waldemar Żurek potwierdził otrzymanie zawiadomienia. Poinformował, że nadał mu już bieg. - To jest kryminał i tutaj prokuratura naprawdę będzie bardzo poważnie podchodzić do tego śledztwa - zapowiedział. Julia Przyłębska "stanowczo" zaprzeczyła oskarżeniom.



