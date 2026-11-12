W skrócie Prokuratura Okręgowa w Szczecinie prowadzi śledztwo w sprawie znieważenia funkcjonariuszy oraz nawoływania do ujawnienia danych prywatnych policjantki przez TV Republika.

Funkcjonariusze policji odwiedzili siedzibę stacji, aby dostarczyć postanowienie prokuratora dotyczące dobrowolnego wydania materiałów związanych z programem z 16 października.

Prokuratura wyjaśnia, że żądanie dotyczy nagrań, logów systemowych i dokumentacji pracowniczej, a nie urządzeń elektronicznych czy danych objętych tajemnicą dziennikarską.

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Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, otwiera się w nowym oknie prowadzi śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstw na szkodę policjantów oraz premiera przez Telewizję Republika.

Znieważenie funkcjonariuszy. Jest śledztwo prokuratury ws. TV Republika

Dotyczy ono wydarzeń, do których doszło 16 października przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zawiadomienie w tej sprawie złożył minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, otwiera się w nowym oknie.

- Prowadzimy śledztwo m.in. w sprawie publicznego znieważenia funkcjonariuszy policji, publicznego nawoływania w Telewizji Republika do udostępniania informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariuszki policji, a także wywierania wpływu na czynności służbowe policjantów zabezpieczających zgromadzenie w rejonie siedziby Trybunału Konstytucyjnego w dniu 16 października 2026 roku - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prokurator Julia Szozda.

W ramach trwającego śledztwa prokurator wydał postanowienie, w którym zwrócił się do redaktora naczelnego Telewizji Republika, otwiera się w nowym oknie o dobrowolne wydanie materiałów i dokumentów.

W czwartek w siedzibie stacji pojawili się policjanci, którzy dostarczyli pismo z prokuratury w tej sprawie.

"Dobrowolne oddanie". Prokuratura wyjaśnia, Żurek komentuje

Julia Szozda wyjaśniła, że chodzi o dobrowolne wydanie plików zawierających zapis programu telewizyjnego wyemitowanego na antenie stacji w dniu 16 października 2026 roku; logów do systemu emisyjnego i systemu edycji grafiki (pasków) emitowanej w programie, wraz z danymi użytkowników tych systemów w dniu 16 października 2026 r. oraz kopii dokumentacji, w tym koncesji, kart stanowisk pracy wybranych pracowników, dokumentów określających strukturę organizacyjną stacji, a także grafiku i listy obecności pracowników z dnia 16 października.

- Prokurator nie zażądał wydania żadnych urządzeń elektronicznych używanych przez stację ani danych objętych tajemnicą dziennikarską - podkreśliła.

- Postanowienie dotyczyło wyłącznie dobrowolnego wydania wskazanych materiałów i dokumentów. Nie zawierało polecenia przeprowadzenia przeszukania - dodała.

Głos w sprawie zabrał także minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który podkreślił, że "nikt nie stoi ponad prawem".

"Prokuratura Okręgowa w Szczecinie prowadzi śledztwo dotyczące wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zażądała od Telewizji Republika wydania nagrań i dokumentów niezbędnych do wyjaśnienia sprawy" - przekazał.

"Wolność mediów jest fundamentem demokracji. Nie chodzi tu jednak o ujawnianie chronionych prawem źródeł dziennikarskich, lecz o zabezpieczenie dowodów. Prokurator musi mieć możliwość ustalenia, czy doszło do przestępstwa i kto za nie odpowiada" - napisał Żurek.

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Prokurator generalny nadmienił przy tym, że "decyzję prokuratury można zaskarżyć do niezawisłego sądu. To on oceni, czy działania były zgodne z prawem".

"Tak właśnie powinno działać państwo prawa. Nikt nie jest wyłączony spod odpowiedzialności i nikt nie jest pozbawiony prawa do sądowej kontroli działań organów państwa" - dodał.



