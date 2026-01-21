W skrócie Policja weszła do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa, a działania odbywają się pod nadzorem Prokuratury Krajowej.

Według komunikatu KRS policja i prokuratorzy pojawili się w siedzibie Rady, a powodem może być dostęp do akt dyscyplinarnych sędziów.

W Sejmie odbyła się debata nad ustawą praworządnościową, której projekt przygotował Waldemar Żurek, przewidując m.in. pozbawienie mocy prawnej uchwał KRS podjętych po 2018 roku.

Rzecznik prasowa KRS Ewa Łosińska przekazała Interii, że policja weszła do budynku.

Na miejscu dla mediów jeden z policjantów zapewnił, że "dostęp do budynku odbył się z poszanowaniem prawa".

KRS. Prokuratorzy w siedzibie, zablokowane wejście

Do biura KRS weszło dwóch prokuratorów w obstawie policji. Szefowa Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka udostępniła w mediach społecznościowych informację, iż służby "żądają od kierownika sekretariatu akt postępowań dyscyplinarnych".

- Panowie prokuratorzy nie wyrażają zgody na udostępnienie wizerunku. Autorem postanowienia jest prokurator Tomasz Narłowski - przekazała szefowa KRS.

Pawełczyk-Woicka pojawiła się także przed budynkiem, gdzie w rozmowie z mediami przekazała, że nie może iść na parking po akta spraw, które ma w samochodzie. Zarzuciła służbom uniemożliwienie jej wejścia do budynku i wykonywania obowiązków.

W pewnym momencie przed gmachem pojawił się także wiceprzewodniczący KRS sędzia Stanisław Zdun, który nie mógł wejść do środka przez blokujących wejście funkcjonariuszy.

Awantura przed siedzibą KRS. Matecki: Rejestrujemy wideo

- Państwo ograniczacie naszą wolność. Ja jestem popychana - krzyczała Dagmara Pawełczyk-Woicka.

Na miejscu pojawili się m.in. posłowie Michał Woś i Dariusz Matecki, którzy próbowali dostać się do środka. W pewnym momencie Matecki zaczął krzyczeć, że jeden z policjantów "zaatakował go fizycznie", Matecki mówił też funkcjonariuszowi, że ten, wykonując swoje obowiązki, ma obowiązek się wylegitymować, jednak tego nie zrobił.

"Jesteśmy z posłem Michałem Wosiem w środku KRS. W środku i na zewnątrz budynku KRS setki policjantów. Dwóch prokuratorów w środku. Z tego co uzyskałem informację na miejscu, jeden z nich był w Smoleńsku, a niedawno został ściągnięty do Prokuratury Krajowej. Do takich czynności biorą najbardziej zaufanych? Jest tu już człowiek ze sprzętem do włamywania się do pancernych szaf. Rejestrujemy wideo na poczet przyszłych działań karnych przeciwko tym, którzy dokonują zamachu stanu" - napisał w mediach społecznościowych Matecki.

Na platformie X pojawił się także komunikat KRS, informujący o tym, że "policja i prokuratorzy znowu pojawili się w siedzibie". We wpisie zapytano:

"Czyżby po akta dyscyplinarne sędziów? To pierwszy efekt dzisiejszej prezentacji "ustawy praworządnościowej" w Sejmie przez szefa MS Waldemara Żurka?".

Sejm. Debata o "ustawie praworządnościowej"

Chwilę wcześniej w Sejmie odbyła się burzliwa debata nad rządowym projektem tzw. ustawy praworządnościowej, której celem jest uregulowanie statusu sędziów powołanych z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa po 2018 roku.

W trakcie dyskusji doszło do ostrej wymiany argumentów pomiędzy przedstawicielami KRS a ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem.

Szefowa Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka stwierdziła z sejmowej mównicy, proponowane rozwiązania godzą w fundamenty porządku konstytucyjnego.

- Ten projekt, który został przedłożony do Sejmu, to dzieło szaleństwa. Powiedzieć, że jest niekonstytucyjny, to nic nie powiedzieć - powiedziała i zaznaczyła, iż jest "alogiczny oraz sprzeczny wewnętrznie".

"Ustawa praworządnościowa". Żurek przedstawił projekt

Projekt ustawy praworządnościowej przewiduje pozbawienie mocy prawnej uchwał KRS podjętych po 2018 roku, które zawierały wnioski o powołanie sędziów, z wyłączeniem grupy tzw. początkujących sędziów.

Minister Waldemar Żurek zaznaczył, że projekt ten został opracowany w dialogu ze środowiskiem prawniczym i jest zgodny z wytycznymi międzynarodowych organów eksperckich, w tym Komisji Weneckiej.

W konsekwencji ma to zagwarantować uczestnikom postępowań sądowych pełną realizację prawa do rozpatrzenia sprawy przez niezależny, bezstronny, prawidłowo powołany sąd oraz pewności prawa w zakresie trwałości orzeczeń sądowych.

