W skrócie Policja wyraziła stanowczy sprzeciw wobec wykorzystywania munduru policyjnego w przekazach politycznych po wpisie posła PiS Mariusza Goska.

Do wpisu dołączona była grafika przedstawiająca dwóch policjantów zatrzymujących żołnierza, co zostało zdementowane przez policję.

Wpis posła Goska został usunięty, a następnie opublikowana została wersja pozbawiona grafiki.

Policja wyraziła swój sprzeciw wobec narracji posła PiS w niedzielę za pośrednictwem platformy X, podkreślając, że nie godzi się na wykorzystywanie munduru policyjnego "w przekazach, których cel jest wyłącznie polityczny" i "wprowadza opinię publiczną w błąd".

Chodzi o wpis, w którym Mariusz Gosek opisał działania zastępcy prokuratora generalnego ds. wojskowych Tomasza Janeczka. Jak przekazał poseł, miał on wydać polecenie "cofnięcia z sądu aktu oskarżenia względem żołnierza broniącego polskiej granicy". Jednak to, co przykuło uwagę policji to nie tyle treść, co grafika dołączona do wpisu polityka PiS.

Widać na niej dwóch umundurowanych policjantów, którzy zatrzymują również umundurowanego żołnierza. "Policjanci nie zatrzymywali i nie doprowadzali podejrzanych w tej sprawie" - podkreśla policja w oświadczeniu.

Policja odpowiada posłowi PiS. "Hasło do politycznych potyczek"

"Mundur w Rzeczypospolitej Polskiej jest symbolem służby, odpowiedzialności i zaufania społecznego, wymaga szacunku i rzetelności w przekazie" - czytamy w dalszej jego części.

Autorzy wpisu przypomnieli, że "każdego dnia tysiące polskich policjantów dbają o bezpieczeństwo Polaków".

"Jesteśmy wszędzie tam, gdzie drugiemu człowiekowi dzieje się krzywda i potrzebna jest pomoc. Solidarnie z innymi służbami oraz z Wojskiem Polskim stoimy na straży bezpieczeństwa naszego kraju. Często narażając własne życie, o czym świadczy 129 tabliczek epitafijnych na tablicy pamięci w Komendzie Głównej Policji" - przypomniano.

Mariusz Gosek opublikował kontrowersyjną grafikę. Policja nie kryje oburzenia

Policjanci podkreślili, że chcieliby, by "tak często padające w przestrzeni publicznej słowa 'murem za polskim mundurem' były wyrazem wdzięczności za codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa naszego kraju, a nie tylko hasłem do politycznych potyczek".

Wpis posła PiS, do którego odniosła się policja nie jest już dostępny na platformie X. Mariusz Gosek opublikował jednak inną jego wersję, pozbawioną grafiki. Dodał w nim: "Polecenie prokuratora Janeczka - pomimo prawnego obowiązku jego wykonania - nie zostanie zrealizowane, a polski żołnierz, nadal będzie niewinnie siedział na ławie oskarżonych".

