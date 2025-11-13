Policja publikuje zdjęcia z Marszu Niepodległości. Służby proszą o pomoc

Aleksandra Czurczak

Policja opublikowała zdjęcia uczestników Marszu Niepodległości, którzy mieli łamać przepisy porządkowe obowiązujące 11 listopada w Warszawie. Funkcjonariusze poszukują osób, które używały rac i petard mimo wprowadzonego zakazu. Każdy, kto rozpoznaje ich wizerunki, proszony jest o kontakt z policją.

Tłum ludzi niesie liczne polskie flagi, maszerując ulicą w otoczeniu nocnego oświetlenia, na pierwszym planie widoczny policyjny radiowóz z włączonym niebieskim sygnałem świetlnym, u góry zamieszczone powiększenia twarzy wybranych uczestników marszu.
Tłum ludzi niesie liczne polskie flagi, maszerując ulicą w otoczeniu nocnego oświetlenia, na pierwszym planie widoczny policyjny radiowóz z włączonym niebieskim sygnałem świetlnym, u góry zamieszczone powiększenia twarzy wybranych uczestników marszu. KOMENDA STOŁECZNA POLICJImateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Policja prowadzi postępowania po Marszu Niepodległości w Warszawie z powodu łamania zakazu używania pirotechniki.
  • Opublikowano zdjęcia osób, które naruszyły rozporządzenie wojewody dotyczące materiałów pirotechnicznych.
  • Policja apeluje o pomoc w identyfikacji uczestników i zapewnia anonimowość informatorom.
Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I oraz Warszawa VII prowadzą postępowania dotyczące wykroczeń popełnionych podczas Marszu Niepodległości, który odbył się 11 listopada 2025 roku w stolicy.

Chodzi o naruszenia rozporządzenia wojewody mazowieckiego w sprawie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych na terenie miasta.

Marsz Niepodległości w Warszawie. Policja publikuje wizerunki poszukiwanych

Zgodnie z rozporządzeniem wojewody mazowieckiego z 22 października 2025 roku, w dniu obchodów Narodowego Święta Niepodległości wprowadzono zakaz noszenia, przemieszczania i używania materiałów pirotechnicznych na terenie Warszawy.

    "Ograniczenie miało na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników licznych wydarzeń odbywających się tego dnia w centrum miasta" - czytamy w komunikacie policji.

    Podczas marszu funkcjonariusze zabezpieczyli wizerunki osób, które mimo obowiązującego zakazu używały petard i rac świetlnych. Policja prowadzi postępowania w sprawie wykroczeń z art. 54 Kodeksu wykroczeń, dotyczącego naruszenia przepisów porządkowych.

    Śledczy z dwóch jednostek - Komendy Rejonowej Policji Warszawa I i Warszawa VII - analizują nagrania i zdjęcia, na których widać dotąd nieustalonych uczestników wydarzenia.

      Warszawa. Policja apeluje o pomoc w identyfikacji

      Warszawska policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które rozpoznają wizerunki przedstawionych uczestników marszu. Informacje można przekazywać:

      KRP Warszawa I - pod numerami telefonów 47 723 91 50 lub 47 723 91 51, bądź na adres e-mail: krp1.kancelaria-wp@ksp.policja.gov.pl

      KRP Warszawa VII - pod numerami 47 723 76 55 lub 47 723 83 94, bądź na adres e-mail: krp7.kancelaria-wpia@ksp.policja.gov.pl

      Policja zapewnia anonimowość osobom przekazującym informacje i apeluje o odpowiedzialność w rozpoznawaniu przedstawionych osób.

