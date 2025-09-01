Policja podsumowała wakacje na drogach. Są szczegółowe dane

Krzysztof Ryncarz

Podczas tegorocznych wakacji policja odnotowała większą liczbę wypadków na drogach niż w latach poprzednich, ale liczba ofiar śmiertelnych była znacznie niższa - poinformowała policja. W sumie w 2025 roku podczas wakacyjnych miesięcy zginęło na drogach 347 osób. W trakcie kontroli zatrzymano także prawie 20 tysięcy kierowców będących pod wpływem alkoholu.

W wakacje w całej Polsce doszło do ponad 4,6 tys. wypadków drogowych
W wakacje w całej Polsce doszło do ponad 4,6 tys. wypadków drogowychNewsLubuskiEast News

W ostatni weekend wakacji, od piątku do niedzieli, na polskich drogach doszło do 203 wypadków.

Zginęło w nich 19 osób, a 244 zostały ranne. Policjanci zatrzymali 1033 nietrzeźwych kierowców.

Przez cały okres tegorocznych wakacji, czyli od 27 czerwca do 31 sierpnia, na polskich drogach doszło do 4666 wypadków drogowych. Zginęło w nich 347 osób, a 5538 zostało rannych.

    Policja podsumowuje wakacje na drogach. Więcej wypadków, mniej ofiar śmiertelnych

    Jak przekazał podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP, na policyjnej mapie wypadków ze skutkiem śmiertelnym w okresie wakacji znalazło się 315 punktów, miejsc najtragiczniejszych zdarzeń drogowych. W ubiegłym roku było 375 takich miejsc, w 2023 roku - 401.

    Podczas tegorocznych wakacji policjanci zatrzymali 19 982 nietrzeźwych kierujących (stan po użyciu oraz stan nietrzeźwości).

    Opas ocenił, że były to bezpieczniejsze wakacje na drogach niż w ubiegłych latach.

    Chociaż wypadków drogowych zanotowano o 139 więcej (wzrost o 3 proc.), to zdecydowanie mniejsza - o 34 - była liczba ofiar śmiertelnych w tych zdarzeniach (spadek o 9 proc.).

