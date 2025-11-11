Od wczesnych godzin porannych funkcjonariusze zabezpieczali szereg wydarzeń związanych z obchodami Święta Niepodległości. W stolicy organizowane były uroczystości państwowe, a także przemarsze i wydarzenia sportowe.

Kilkadziesiąt minut po godzinie 20 rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji, w trakcie briefingu prasowego, przedstawił dziennikarzom informacje, dotyczące zabezpieczenia wydarzeń, incydentów i osób zatrzymanych.

- Chciałbym zacząć od najważniejszej informacji: było bezpiecznie - stwierdził mł. insp. Robert Szumiata.

Marsz Niepodległości 2025. Policja o zakazie środków pirotechnicznych

Funkcjonariusz w trakcie konferencji prasowej odniósł się do kwestii zakazu, wydanego przez wojewodę mazowieckiego, dotyczącego używania środków pirotechnicznych.

Organizatorzy Marszu Niepodległości, a także część polityków m.in. z Konfederacji, krytycznie odnosiła się do tych ograniczeń. Mówił o tym chociażby wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. - Dziękujemy funkcjonariuszom policji za przymknięcie oka na race i pirotechnikę. Czas zmienić te nieżyciowe przepisy - mówił w programie "Gość Wydarzeń".

- Chciałbym stanowczo powiedzieć, że ten zakaz, wydany przez wojewodę, był bardzo ważny i potrzebny (…) Przy 91 osobach zabezpieczyliśmy ponad 820 różnego rodzaju środków pirotechnicznych: race, petardy, petardy hukowe. To świadczy o tym, że byliśmy skuteczni, że w tej części wyeliminowaliśmy zagrożenie - mówił Robert Szumiata, pytany przez dziennikarzy o podejście policji do tej kwestii.

- Materiały zostały zabezpieczone. Część z tych osób została ukarana mandatami karnymi, były także sporządzane wnioski o ukaranie do sądu. Te czynności jeszcze trwają - dodał.

Policja po Marszu Niepodległości. Kilkadziesiąt osób zatrzymanych

Rzecznik Komendanta Stołecznego Policji ujawnił także liczbę osób, które zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy w trakcie wydarzeń odbywających się w stolicy.

- Zatrzymaliśmy 40 osób za narkotyki. Były to również osoby poszukiwane listami gończymi do zakładów karnych. Były też osoby związane z innymi przestępstwami, których się dopuściły. To wszystko świadczy o skali skuteczności policjantów, którzy pracowali przy dzisiejszych zabezpieczeniach - ujawnił.

Policjanci zatrzymali również dwie kolejne osoby, które w trakcie marszu prezentowały symbole i hasła o charakterze faszystowskim. - Musimy sprawdzić, czy faktycznie były to symbole zakazane - podkreślił mł. insp. Szumiata.

