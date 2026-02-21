Spis treści: Nowy typ oszustw - CBŚP ostrzega Jak chronić się przed phishingiem?

Nowy typ oszustw - CBŚP ostrzega

Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowało o zarejestrowanym nowym sposobie wyłudzania danych. Tym razem oszuści podszywają się pod policjantów CBŚP i za pomocą wiadomości SMS informują o prowadzonym dochodzeniu w sprawie rzekomego przyjęcia przez nadawcę gotówki.

Po wysłaniu wiadomości SMS zostaje podjęta próba nawiązania kontaktu przez oszustów. Wiele osób samodzielnie próbuje skontaktować się z nadawcą w celu wyjaśnienia sytuacji. Wszelki kontakt może jednak prowadzić do manipulacji i wyłudzenia wrażliwych danych osobowych, w tym loginu i hasła do konta bankowego.

Policja na swojej stronie internetowej opublikowała wzór rozsyłanych SMS z dokładną treścią:

"Jestes monitorowany przez nasza komende. Zastepca Komendanta Centralnego Biura Sledczego Policji: insp. Artur Kowalczewski, otrzymal wniosek do rozpatrzenia. Numer wniosku: AB-IP.185.6.2026.

Niniejsza rozmowe prowadzi inspektor Artur Kowalczewski, funkcjonariusz Centralnego Biura Sledczego.

W twoim imieniu zostala przyjeta gotowka oznakowana w dniu: 13.02.2026. Kwota: 97826.00 PLN. Decyzja zwrotna zostanie skierowana do operatora prowadzacego, Doradca: Daniel Pomorski."

Jednocześnie policja apeluje o zachowanie maksymalnej ostrożności i nieodpowiadanie na tego typu wiadomości oraz nienawiązywanie kontaktu z oszustami.

Jak chronić się przed phishingiem?

Regularnie w sieci pojawiają się informacje o nowych sposobach wyłudzania danych osobowych przez oszustów. Niezmiennie oszuści bazują na niewiedzy, pośpiechu i zaufaniu, którym bezpodstawnie obdarzamy nieznane osoby po drugiej stronie telefonu.

Najczęstszymi narzędziami wykorzystywanymi przez oszustów są manipulacja telefoniczna, fałszywe SMS, maile, linki czy strony internetowe. Aby uniknąć wyłudzenia danych wrażliwych, przede wszystkim należy zachować ograniczone zaufanie i nie podawać nieznanym osobom danych osobowych, loginów i haseł do kont bankowych, danych z kart kredytowych. Policjanci przestrzegają również przed:

klikaniem w podejrzane linki wysłane za pomocą sms, e-mail czy popularne komunikatory,

skanowaniem nieznanych kodów QR wysłanych w podobny sposób co fałszywe linki,

instalowaniem nieznanego oprogramowania, szczególnie na prośbę nieznanej osoby.

Wszelkiego rodzaju próby phishingu można zgłaszać do CERT Polska poprzez stronę incydent.cert.pl.

