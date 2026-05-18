W skrócie Rzecznik PiS poinformował o interwencji policji na posesji Jarosława Kaczyńskiego po fałszywym zgłoszeniu dotyczącym podłożenia ładunków wybuchowych.

Władze śledzą powiązane fałszywe alarmy, sprawdzając możliwą koordynację działań i analizując kilka hipotez, w tym wątek wschodni.

Podobny fałszywy alarm dotyczył mieszkania Tomasza Sakiewicza, gdzie policja interweniowała po zgłoszeniu zagrożenia, które nie potwierdziło się.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Do długiej listy prowokacji obecnie rządzących, wykorzystujących służby wobec opozycji i niezależnych mediów, należy dopisać wczorajszą interwencję policji na posesji p. prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie" - czytamy we wpisie opublikowanym przez rzecznika PiS Rafała Bochenka.

Policja u Jarosława Kaczyńskiego. Kolejny fałszywy alarm

Jak wyjaśnił polityk, wieczorem, drogą elektroniczną, do funkcjonariuszy wpłynęło zgłoszenie dotyczące podłożenia ładunków wybuchowych w ogrodzie domu, należącego do szefa Prawa i Sprawiedliwości. Patrol chciał przeszukać posesję.

"Choć zachowanie mundurowych akurat w tej sytuacji nie budziło kontrowersji, to trzeba jasno stwierdzić: trwa seria prowokacji wobec opozycji i przybiera ona na sile" - dodał Bochenek.

Interwencja na terenie należącym do Kaczyńskiego to kolejny z serii fałszywych alarmów, które w ostatnich dniach spływają do warszawskich policjantów. Komenda Stołeczna Policji, przy wsparciu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Centralnego Biura Śledczego Policji, prowadzą postępowanie w tej sprawie.

Zgromadzony dotychczas materiał wskazuje na działania na szeroką skalę, wymagające wcześniejszego zaplanowania i koordynacji czasowej. Śledczy analizują sposób działania sprawców, powiązania pomiędzy poszczególnymi incydentami oraz weryfikują różne hipotezy, w tym tzw. wątek wschodni.

Interwencja policji u Tomasza Sakiewicza. Seria alarmów w Warszawie

Podobne fałszywe zgłoszenie dotknęło wcześniej redaktora naczelnego TV Republika, Tomasza Sakiewicza. W tym wypadku informacja pierwotnie trafiła do biura Rzecznika Praw Dziecka, a następnie została przekazana policji. Dotyczyła mieszkania dziennikarza i zagrożenia życia osoby nieletniej.

Po otrzymaniu informacji o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, funkcjonariusze natychmiast udali się na miejsce rzekomego zdarzenia.

Na miejscu zastali kobietę, która nie chciała podać swoich danych i nie współpracowała z policją. W trosce o bezpieczeństwo, zarówno jej, jak i interweniujących funkcjonariuszy, zastosowano środki przymusu bezpośredniego.

Po sprawdzeniu sytuacji okazało się, że zgłoszenie było nieprawdziwe. Jak podkreśla policja, "wiadomość o zagrożeniu życia była najprawdopodobniej próbą wprowadzenia w błąd służb i odbiorców".

USA wstrzymują rotację brygady pancernej do Polski. Przydacz w ''Śniadaniu Rymanowskiego'': To nie jest decyzja na poziomie politycznym Polsat News