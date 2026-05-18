Policja interweniowała u Kaczyńskiego. Rzecznik PiS podał powód

Dorota Hilger

Funkcjonariusze policji interweniowali na posesji należącej do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - przekazał rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. Mundurowi otrzymali fałszywe zgłoszenie dotyczące podłożenia ładunków wybuchowych w ogrodzie. To kolejny z serii tego typu niesłusznych alarmów w ostatnich dniach - wcześniej ich ofiarą padł m.in. Tomasz Sakiewicz.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Policja u Jarosława Kaczyńskiego. Fałszywy alarm dotyczył domu prezesa PiS

  • Rzecznik PiS poinformował o interwencji policji na posesji Jarosława Kaczyńskiego po fałszywym zgłoszeniu dotyczącym podłożenia ładunków wybuchowych.
  • Władze śledzą powiązane fałszywe alarmy, sprawdzając możliwą koordynację działań i analizując kilka hipotez, w tym wątek wschodni.
  • Podobny fałszywy alarm dotyczył mieszkania Tomasza Sakiewicza, gdzie policja interweniowała po zgłoszeniu zagrożenia, które nie potwierdziło się.
"Do długiej listy prowokacji obecnie rządzących, wykorzystujących służby wobec opozycji i niezależnych mediów, należy dopisać wczorajszą interwencję policji na posesji p. prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie" - czytamy we wpisie opublikowanym przez rzecznika PiS Rafała Bochenka.

Policja u Jarosława Kaczyńskiego. Kolejny fałszywy alarm

Jak wyjaśnił polityk, wieczorem, drogą elektroniczną, do funkcjonariuszy wpłynęło zgłoszenie dotyczące podłożenia ładunków wybuchowych w ogrodzie domu, należącego do szefa Prawa i Sprawiedliwości. Patrol chciał przeszukać posesję.

"Choć zachowanie mundurowych akurat w tej sytuacji nie budziło kontrowersji, to trzeba jasno stwierdzić: trwa seria prowokacji wobec opozycji i przybiera ona na sile" - dodał Bochenek.

Interwencja na terenie należącym do Kaczyńskiego to kolejny z serii fałszywych alarmów, które w ostatnich dniach spływają do warszawskich policjantów. Komenda Stołeczna Policji, przy wsparciu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Centralnego Biura Śledczego Policji, prowadzą postępowanie w tej sprawie.

Zgromadzony dotychczas materiał wskazuje na działania na szeroką skalę, wymagające wcześniejszego zaplanowania i koordynacji czasowej. Śledczy analizują sposób działania sprawców, powiązania pomiędzy poszczególnymi incydentami oraz weryfikują różne hipotezy, w tym tzw. wątek wschodni.

Interwencja policji u Tomasza Sakiewicza. Seria alarmów w Warszawie

Podobne fałszywe zgłoszenie dotknęło wcześniej redaktora naczelnego TV Republika, Tomasza Sakiewicza. W tym wypadku informacja pierwotnie trafiła do biura Rzecznika Praw Dziecka, a następnie została przekazana policji. Dotyczyła mieszkania dziennikarza i zagrożenia życia osoby nieletniej.

Po otrzymaniu informacji o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, funkcjonariusze natychmiast udali się na miejsce rzekomego zdarzenia. 

Na miejscu zastali kobietę, która nie chciała podać swoich danych i nie współpracowała z policją. W trosce o bezpieczeństwo, zarówno jej, jak i interweniujących funkcjonariuszy, zastosowano środki przymusu bezpośredniego.

Po sprawdzeniu sytuacji okazało się, że zgłoszenie było nieprawdziwe. Jak podkreśla policja, "wiadomość o zagrożeniu życia była najprawdopodobniej próbą wprowadzenia w błąd służb i odbiorców".

