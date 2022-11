Policja apeluje do mieszkańców Przewodowa i okolic. "Uspokajamy"

Oprac.: Krystyna Opozda

"W Przewodowie, gdzie doszło do wybuchu oraz na pobliskim terenie mogą być użyte drony oraz policyjny śmigłowiec" - informuje Komenda Główna Policji. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców, by zachowali spokój. "Nic niepokojącego nie dzieje się" - piszą.

Zdjęcie Służby na terenie, w którym doszło do eksplozji / Wojtek Jargiło / PAP