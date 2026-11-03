W skrócie 30 proc. Polaków popiera sędziów wybranych przez Sejm, natomiast 21 proc. ankietowanych opowiada się po stronie prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego.

Największe zrozumienie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego deklarują wyborcy Koalicji Obywatelskiej (54 proc.) oraz Lewicy (51 proc.).

Największym zaufaniem Trybunał Konstytucyjny cieszy się wśród elektoratu Konfederacji, gdzie ufność wobec tej instytucji zadeklarowało 50 proc. badanych.

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W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Europion Polska na zlecenie Onetu Polacy zostali zapytani o to, po której ze stron sporu o Trybunał Konstytucyjny się opowiadają.

Największa część, 30 proc., wskazała, że popiera sędziów wybranych przez Sejm, którzy złożyli ślubowania bez obecności prezydenta. Prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego wspiera 21 proc. badanych.

Jednocześnie jedna czwarta ankietowany nie opowiada się po żadnej ze stron. Pozostałe 24 proc. nie jest z kolei w stanie powiedzieć, kogo byliby skłonni poprzeć.

Trybunał Konstytucyjny. Polaków zapytano o poparcie dla stron sporu o TK

Najbardziej jednolity pod względem opinii w tej kwestii jest elektorat Koalicji Obywatelskiej. Łącznie 72 proc. badanych wskazało w tym pytaniu na sędziów wybranych przez Sejm. Poza tą grupą wyborcy żadnej z partii politycznych w większości nie popierają jednej z opcji.

Wśród zwolenników Lewicy za sędziami opowiada się 45 proc., w przypadku Trzeciej Drogi - 34 proc. badanych. Elektorat PiS w największej części, 44 proc. badanych, opowiada się po stronie prezesa TK, podobnie jak wyborcy Konfederacji (47 proc.).

W przypadku KO i Konfederacji najmniejsza część respondentów łącznie wskazała odpowiedzi "trudno powiedzieć" i "po żadnej ze stron" - odpowiednio 27 proc. i 38 proc.

Sondaż. Czy Polacy rozumieją aferę wokół Trybunału Konstytucyjnego?

W kolejnym pytaniu respondentów poproszono o zadeklarowanie, czy rozumieją istotę sporu, toczącego się wokół TK. W przypadku wyborców dwóch ugrupowań większość badanych wskazało odpowiedź pozytywną - były to Koalicja Obywatelska (54 proc.) oraz Lewica (51 proc.).

Na kolejnych miejscach znalazła się Konfederacja (47 proc.) oraz Prawo i Sprawiedliwość (44 proc.). Najmniejsze zrozumienie problemu deklarują wyborcy Trzeciej Drogi (36 proc.).

Największym zaufaniem Trybunał Konstytucyjny cieszy się wśród osób popierających ugrupowanie Sławomira Mentzena oraz Krzysztofa Bosaka. Ufność wobec tej instytucji zadeklarowało 50 proc. tej grupy.

Na drugim miejscu znaleźli się wyborcy Trzeciej Drogi (47 proc.), na trzecim z kolei PiS (41 proc.). Wśród elektoratu Koalicji Obywatelskiej TK ufa 37 proc., wśród zwolenników Lewicy 29 proc.



