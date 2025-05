Polaków zapytano też o to, jaki budżet planują na prezenty. W przypadku wesel, największy odsetek, czyli 28 proc. deklaruje kwotę od 401 do 750 zł , a 24 proc . - od 201 do 400 zł; 13 proc. planuje na ten cel wydać 751-100 zł , 8 proc. między 1001 zł a 1500 zł , a od 1501 do 2000 zł - 4 proc.

Na prezenty z okazji komunii i chrzcin najwięcej osób (18 proc.) chce wydać między 401 a 500 zł. Kolejno badani wskazywali kwoty: od 201 do 300 zł (16 proc.), 301 do 400 zł oraz 101 do 200 zł (po 14 proc.). Między 501 a 600 zł planuje przeznaczyć 7 proc., a kwotę do 100 zł - 6 proc., od 601 do 700 zł - 3 proc. Powyżej tysiąca złotych wydać chce 1 proc. respondentów.