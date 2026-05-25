Polak utknął w Tatrach i nie mógł zejść. Słowacy ruszyli na pomoc

Alicja Krause

Alicja Krause

Polski turysta, który w niedzielę utknął pod Gerlachem w słowackich Tatrach, został szczęśliwie sprowadzony na dół - podała Horska Zachranna Slużba. Akcja była niezwykle wymagająca, a wyzwanie stanowiło dokładnego ustalenie położenia 69-latka. Dodatkową trudność sprawiały panujące warunki atmosferyczne.

Ratownicy górscy na skalistym zboczu Tatr, obok pojazdu ratunkowego przygotowany dron z logo służb.
Polak utknął pod Gerlachem. Szczęśliwy finał akcji w słowackich TatrachHorskà Zahrana Službamateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Polski turysta utknął pod Gerlachem w Tatrach na Słowacji, a jego lokalizacja sprawiła trudność ratownikom z powodu niesprzyjających warunków pogodowych.
  • Ratownicy odnaleźli 69-latka w stromym żlebie i udzielili mu pomocy, a następnie sprowadzili na dół przy użyciu technik linowych i przetransportowali śmigłowcem.
  • Mężczyzna został ukarany grzywną za wejście na teren objęty sezonowym zamknięciem szlaków.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

69-letni turysta z Polski zwrócił się do słowackich ratowników górskich z prośbą o pomoc w niedzielny wieczór. Zadzwonił na numer alarmowy, informując, że nie jest w stanie zejść z Gerlacha.

Mężczyzna zgubił właściwą trasę i nie potrafił określić swojego położenia. Było to duże utrudnienie dla służb, gdyż próby zlokalizowania 69-latka nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

Słowacja. Akcja ratowników w Tatrach. Polak zgubił trasę

Podjęto akcję poszukiwawczą, do której zaangażowano łącznie sześciu ratowników. Wyzwaniem okazały się warunki pogodowe - z uwagi na duże zamglenie i słabą widoczność niemożliwe było użycie dronów.

Dodatkowo zaistniało ryzyko, że u poszukiwanego mężczyzny może rozwinąć się hipotermia. W stan gotowości postawiono specjalistyczne stanowisko ECMO (sztuczne płuco-serce) w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy.

Zobacz również:

Park Narodowy Krugera w RPA
Świat

Małżeństwo starszych turystów nie wróciło na noc. Dramat na safari

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

Ostatecznie ratownikom udało się nawiązać kontakt z turystą. Nasz rodak utknął w stromym żlebie na trasie Batyżowiecka Próba. Ratownicy udzielili mu pierwszej pomocy. Mężczyzna otrzymał także coś do zjedzenia oraz ciepłe płyny.

Turysta z Polski utknął pod Gerlachem. Został ukarany grzywną

69-latek został następnie sprowadzony do Doliny Batyżowieckiej przy użyciu technik linowych. W poniedziałek nad ranem za pomocą śmigłowca mężczyznę przetransportowano do położonego niżej Starego Smokowca.

Horska Zachranna Slużba przekazała w wydanym komunikacie, że kiedy mężczyzna poruszał się po terenie Tatr Wysokich, na miejscu obowiązywało sezonowe zamknięcie szlaków. W związku z tym Polak został ukarany grzywną.

Ratownicy zaapelowali do turystów o "ścisłe przestrzeganie zasad" dla odwiedzających oraz stosowanie się do wydanych zaleceń.

Źródło: hzs.sk

Zobacz również:

Droga do Morskiego Oka zostanie tymczasowo zamknięta na czas prac remontowych
Małopolskie

TPN ostrzega turystów. Ważna trasa będzie czasowo zamknięta

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska


Jacek Majchrowski dla Interii. "Prezydenta powinno się rozliczać po pięciu latach" INTERIA.PL

Najnowsze