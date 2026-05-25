W skrócie Polski turysta utknął pod Gerlachem w Tatrach na Słowacji, a jego lokalizacja sprawiła trudność ratownikom z powodu niesprzyjających warunków pogodowych.

Ratownicy odnaleźli 69-latka w stromym żlebie i udzielili mu pomocy, a następnie sprowadzili na dół przy użyciu technik linowych i przetransportowali śmigłowcem.

Mężczyzna został ukarany grzywną za wejście na teren objęty sezonowym zamknięciem szlaków.

69-letni turysta z Polski zwrócił się do słowackich ratowników górskich z prośbą o pomoc w niedzielny wieczór. Zadzwonił na numer alarmowy, informując, że nie jest w stanie zejść z Gerlacha.

Mężczyzna zgubił właściwą trasę i nie potrafił określić swojego położenia. Było to duże utrudnienie dla służb, gdyż próby zlokalizowania 69-latka nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

Słowacja. Akcja ratowników w Tatrach. Polak zgubił trasę

Podjęto akcję poszukiwawczą, do której zaangażowano łącznie sześciu ratowników. Wyzwaniem okazały się warunki pogodowe - z uwagi na duże zamglenie i słabą widoczność niemożliwe było użycie dronów.

Dodatkowo zaistniało ryzyko, że u poszukiwanego mężczyzny może rozwinąć się hipotermia. W stan gotowości postawiono specjalistyczne stanowisko ECMO (sztuczne płuco-serce) w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy.

Ostatecznie ratownikom udało się nawiązać kontakt z turystą. Nasz rodak utknął w stromym żlebie na trasie Batyżowiecka Próba. Ratownicy udzielili mu pierwszej pomocy. Mężczyzna otrzymał także coś do zjedzenia oraz ciepłe płyny.

Turysta z Polski utknął pod Gerlachem. Został ukarany grzywną

69-latek został następnie sprowadzony do Doliny Batyżowieckiej przy użyciu technik linowych. W poniedziałek nad ranem za pomocą śmigłowca mężczyznę przetransportowano do położonego niżej Starego Smokowca.

Horska Zachranna Slużba przekazała w wydanym komunikacie, że kiedy mężczyzna poruszał się po terenie Tatr Wysokich, na miejscu obowiązywało sezonowe zamknięcie szlaków. W związku z tym Polak został ukarany grzywną.

Ratownicy zaapelowali do turystów o "ścisłe przestrzeganie zasad" dla odwiedzających oraz stosowanie się do wydanych zaleceń.

Źródło: hzs.sk





