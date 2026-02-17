W skrócie Wiktor Ż. został oskarżony o szpiegostwo na rzecz rosyjskiego wywiadu i przekazywanie informacji dotyczących obiektów o znaczeniu dla obronności Polski.

Do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy trafił akt oskarżenia w tej sprawie, a pierwsze działania ABW wobec mężczyzny zostały podjęte w czerwcu ubiegłego roku.

Wiktorowi Ż. grozi kara od ośmiu lat do dożywotniego pozbawienia wolności.

Jak wskazał Jacek Dobrzyński, do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy "trafił już akt oskarżenia" przeciwko 29-latkowi. Prokurator zarzucił Wiktorowi Ż., że ten "zgłosił gotowość" działania na rzecz rosyjskiego wywiadu.

Następnie faktycznie miał podjąć takie działania. Zdaniem śledczych mężczyzna zbierał i przekazywał za pomocą komunikatorów internetowych informacje dotyczące m.in. funkcjonowania obiektów o istotnym znaczeniu dla obronności Polski, których ujawnienie mogłyby wyrządzić szkodę dla naszego kraju.

"W toku śledztwa ustalono, że gromadził on i przekazywał lokalizacje oraz dane na temat zabezpieczeń technicznych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. oraz Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy" - napisał Dobrzyński.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych dodał we wtorkowym komunikacie, że Wiktor Ż. miał także "wyrazić gotowość" do przekazywania informacji w zakresie rozmieszczenia obiektów wojskowych, w tym Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy.

Za zarzucane czyny 29-latek odpowie karnie. Jeżeli zostanie uznany za winnego, spędzi w więzieniu nie mniej niż osiem lat. Sąd może zadecydować także o wyższym wymiarze kary, aż do dożywotniego pozbawienia wolności.

Działania wobec Wiktora Ż. zostały podjęte przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na początku czerwca ubiegłego roku. Dobrzyński wskazał, że w ten sposób zapobieżono "dalszej aktywności oskarżonego".

"Śledztwo w tej sprawie było wszczęte - na podstawie materiałów własnych - i prowadzone przez Delegaturę ABW w Bydgoszczy pod nadzorem mazowieckiego wydziału zamiejscowego prokuratury" - podsumował Dobrzyński.

