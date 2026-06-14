Polak pobił obywatela Azerbejdżanu. 36-latek w rękach policji

Mary Kosiarz

Mary Kosiarz

Mężczyzna, który w piątek pobił w okolicach Dworca Gdańskiego obywatela Azerbejdżanu, został zatrzymany - przekazała warszawska policja. 36-latek trafił w ręce funkcjonariuszy w związku ze spowodowaniem średniego uszczerbku na zdrowiu oraz znieważeniem na tle narodowościowym.

Wóz policyjny w centrum Warszawy
Policja zatrzymała Polaka ws. pobicia taksówkarza z Azerbejdżanu123RF/PICSEL

W skrócie

  • Policja zatrzymała 36-letniego mieszkańca Warszawy podejrzanego o pobicie i znieważenie obywatela Azerbejdżanu w pobliżu Dworca Gdańskiego.
  • Do zdarzenia doszło w piątek, a podejrzany zgłosił się na komendę z adwokatem w niedzielę, obecnie wobec niego prowadzone są czynności procesowe.
  • Śledztwo w tej sprawie przejęła Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz, a poszkodowany kierowca taksówki trafił do szpitala na badania.
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Śródmiejscy policjanci w piątek ustalili tożsamość mężczyzny, który pobił i wykrzykiwał rasistowskie hasła w stronę obywatela Azerbejdżanu. Jak czytamy w komunikacie policji, mężczyzna zgłosił się wraz ze swoim adwokatem do Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Wilczej w niedzielę około południa.

"To 36-letni obywatel Polski, mieszkaniec Warszawy" - poinformowali funkcjonariusze.

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Mężczyznę zatrzymano w związku ze spowodowaniem średniego uszczerbku na zdrowiu oraz znieważeniem na tle narodowościowym obywatela Azerbejdżanu, do którego doszło w piątek w okolicach Dworca Gdańskiego.

Jak dodali warszawscy policjanci, z zatrzymanym prowadzone są obecnie czynności procesowe. Sprawę pobicia przejęła Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz w Warszawie. Za popełnione przestępstwo 36-latkowi grozi do 5 lat więzienia.

Sprawa pobicia kierowcy taksówki z Azerbejdżanu została nagłośniona przez pasażerkę, która była świadkiem piątkowego zdarzenia.

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Jak wynika z jej relacji, w momencie, gdy zamykała drzwi taksówki, mężczyzna podbiegł do pojazdu, kopnął w nadkole i zaczął wykrzykiwać w stronę kierowcy rasistowskie określenia.

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W pewnym momencie napastnik miał wyjąć z bagażnika swojego samochodu pałkę teleskopową i zacząć okładać nią taksówkarza.

"Naib (kierowca) próbował się bronić. A ja krzyczałam i robiłam zdjęcia, bo co mogłam innego zrobić" - opisywała kobieta.

Po zadaniu ciosów 36-latek wrócił do swojego pojazdu i oddalił się z miejsca zdarzenia.

Po wezwaniu policji i karetki pogotowia kierowca taksówki trafił do szpitala w celu przeprowadzenia dodatkowych badań. Stołeczna policja potwierdziła w rozmowie z Interią, że funkcjonariusze otrzymali wezwanie w tej sprawie.

- Obecnie policjanci gromadzą materiał dowodowy, który zostanie następnie przekazany do prokuratury - powiedziała oficer prasowa, informując, że po zdarzeniu poszkodowany mężczyzna został przytomny zabrany do szpitala.

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