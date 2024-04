Rzecznik prasowy rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow został w piątek zapytany o zatrzymanie Pawła K., do którego doszło w Polsce . Jak podaje agencja Reuters, Pieskow odmówił udzielenia komentarza do zdarzenia.

Zatrzymano Pawła K. Miał współpracować z rosyjskimi służbami

W czwartek rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak przekazała, że w środę we współpracy z ukraińskimi służbami na terytorium Polski doszło do zatrzymania Pawła K.

Zatrzymanemu przedstawiono zarzut zgłoszenia gotowości do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, za co grozi do ośmiu lat więzienia.