W skrócie 50-letni Paweł K. z Hrubieszowa został skazany na trzy i pół roku więzienia za gotowość do współpracy z rosyjskim wywiadem wojskowym.

Według komunikatu ABW zadeklarował chęć przekazywania informacji dotyczących zabezpieczenia lotniska Rzeszów-Jasionka, co mogło pomóc w planowaniu zamachu na prezydenta Ukrainy.

Mężczyzna wyraził także gotowość dołączenia do Grupy Wagnera oraz jednostki wojskowej nr 29155 rosyjskiego wywiadu; wyrok nie jest prawomocny.

Wyrok w sprawie Pawła K. zapadł w czwartek w Sądzie Okręgowym w Zamościu. Sędzia, uznając, że 50-latek współpracował z wywiadem Federacji Rosyjskiej, skazał go na trzy lata i sześć miesięcy pozbawienia wolności.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone było przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński wskazał, że mężczyzna został skazany za gotowość do szpiegostwa na rzecz rosyjskiego wywiadu oraz nielegalne posiadanie broni i amunicji.

Polak chciał zostać rosyjskim szpiegiem. Sąd wydał wyrok

W komunikacie ABW czytamy, że 50-latek z Hrubieszowa zadeklarował chęć dołączenia do struktur wywiadu wojskowego Federacji Rosyjskiej i wykonywania zadań wywiadowczych na jego rzecz.

Miały one polegać m.in. na przekazywaniu informacji dotyczących zabezpieczenia lotniska Rzeszów-Jasionka.

"Ujawnienie tych informacji mogło stanowić pomoc w planowaniu zamachu na życie głowy obcego państwa - prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego" - podkreślono w komunikacie.

Dodatkowo mężczyzna deklarował gotowość przystąpienia do grupy dywersyjnej określanej jako Grupa Wagnera oraz do jednostki wojskowej nr 29155 Głównego Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Wyrok w sprawie Pawła K. nie jest prawomocny.

