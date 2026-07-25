W skrócie Ponad trzy czwarte Polaków wyraża negatywną opinię o Wołodymyrze Zełenskim, przy czym niemal wszyscy wyborcy opozycji mają do niego negatywny stosunek.

W sondażu przeprowadzonym przez United Surveys by IBRIS negatywnie wypowiedziało się 75,8 proc. respondentów, a pozytywnie 16,9 proc., z wyraźnymi różnicami zależnymi od poglądów politycznych.

Wśród zwolenników koalicji rządzącej oceny prezydenta Ukrainy są podzielone po równo na dobre i złe.

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W najnowszym sondażu, przeprowadzonym przez United Surveys by IBRIS na zlecenie Wirtualnej Polski, Polacy zostali zapytani o ocenę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach relacje na linii Warszawa - Kijów były bardzo napięte. Spór rozpoczął się od nadania przez ukraińskiego przywódcę jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA", w efekcie czego Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu Orderu Orła Białego.

Zełenski nie wycofał się ze swojej decyzji i odesłał odznaczenie, choć po kilku tygodniach próbował załagodzić konflikt serią decyzji dotyczących m.in. otwarcia archiwów dotyczących zbrodni wołyńskiej i wydania zgód na ekshumacje.

Sondaż. Polacy ocenili prezydenta Wołodymyra Zełenskiego

Jak wynika z sondażu, zasadnicza większość Polaków ocenia prezydenta Ukrainy negatywnie. Odpowiedź "zdecydowanie źle" wskazało 41,9 proc., "raczej źle" 33,9 proc. respondentów. Oznacza to, że łącznie ponad trzy czwarte Polaków ma o nim negatywną opinię.

Przeciwnego zdania jest łącznie 16,9 proc. ankietowanych, z czego zasadnicza większość, 15,4 proc. wskazało na odpowiedź "raczej dobrze". Odpowiedzi "zdecydowanie dobrze" udzieliło 7,3 proc. uczestników badania.

Ocena prezydenta Ukrainy różni się wyraźnie w zależności od poglądów politycznych pytanego. Grupa zwolenników opozycji jest pod tym względem bardzo jednorodna - 94 proc. sympatyków partii opozycyjnych ocenia prezydenta Ukrainy źle, z czego ponad połowa, bo 56 proc., wybrała odpowiedź "zdecydowanie źle".

Przeciwnego zdania jest w tej grupie 1 proc. respondentów, z czego wszyscy wybrali odpowiedź "raczej dobrze". Wśród osób głosujących na Konfederację i Konfederację Korony Polskiej takiej odpowiedzi nie wskazał żaden ankietowany.

Polska - Ukraina. Podziały wśród zwolenników rządu

Sytuacja jest nieco bardziej zniuansowana wśród sympatyków koalicji rządzącej. Grupa ta dzieli się równo - 45 proc. ankietowanych ocenia Zełenskiego dobrze, a kolejne 45 proc. źle (reszta nie ma opinii w tej sprawie).

Osoby popierające obecny rząd mają też mniej skrajne opinie - odpowiedź "zdecydowanie dobrze" wybrało 4 proc. respondentów, "zdecydowanie źle" 10 proc. - dominują zatem opcje ze środka skali.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRIS w dniach 10 -12 lipca 2026 r. metodą mix-mode obejmującą standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo, prowadzone zarówno drogą internetową, jak i telefoniczną (CAWI / CATI) na reprezentatywnej grupie tysiąca dorosłych Polaków.





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