Polacy zapytani o NATO i prowokacje Rosji. Wskazali jasno, nowy sondaż

W skrócie Ponad dwie trzecie ankietowanych uważa, że członkostwo w NATO zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa w razie prowokacji zbrojnych ze strony Rosji.

Wśród zwolenników obozu rządzącego 88 procent łączy obecność w NATO z większym poczuciem bezpieczeństwa, podczas gdy wśród zwolenników opozycji odsetek ten wynosi 59 procent.

Zwolennicy Konfederacji i Konfederacji Korony Polski deklarują negatywne odpowiedzi na temat bezpieczeństwa związanego z NATO na poziomie 36 procent, a 14 procent w tej grupie nie ma zdania.

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W najnowszym sondażu United Surveys by IBRIS przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski Polacy zostali zapytani, czy członkostwo w NATO daje im poczucie bezpieczeństwa w sytuacji, gdyby Rosja przeprowadziła prowokacje zbrojne na granicy z Polską lub państwami bałtyckimi.

Nowy sondaż. NATO daje Polakom poczucie bezpieczeństwa?

Na tak zadane pytanie twierdząco odpowiedziała łącznie ponad jedna trzecia respondentów - pozytywną odpowiedź wskazało 67,7 proc. uczestników badania, z czego "zdecydowanie tak" 23,7 proc., a "raczej tak" 44 proc.

Przeciwnego zdania jest z kolei łącznie 22,7 proc. ankietowanych. Większość ankietowanych z tej grupy wybrało odpowiedź "raczej nie", wskazaną przez 15,4 proc. ogólnej liczby respondentów. "Zdecydowanie nie" zostało wskazane przez 7,3 proc. respondentów. 9,6 proc. uczestników nie ma zdania w tej sprawie.

Wyraźne różnice w ocenie tej kwestii widać między zwolennikami obozu rządzącego, a osobami głosującymi na opozycję.

Prowokacje Rosji a członkostwo w NATO. Co sądzą Polacy?

W pierwszej z tych grup wyraźnie dominują osoby, które członkostwo w NATO wiążą z większym poczuciem bezpieczeństwa - łącznie to 88 proc. badanych ("zdecydowanie tak" - 35 proc., "raczej tak" - 53 proc.). Przeciwnego zdania jest 7 proc. popierających Koalicję 15 Października, a 5 proc. nie ma w tej sprawie opinii.

Sytuacja okazuje się być nieco bardziej zniuansowana w przypadku zwolenników opozycji, choć również w tej grupie dominują osoby, które wybrały pozytywne odpowiedzi - jest to 59 proc. respondentów ("zdecydowanie tak" - 24 proc., "raczej tak" - 35 proc.).

Zwiększonego poczucia bezpieczeństwa w związku z byciem częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego nie odczuwa 39 proc. tej grupy ("zdecydowanie nie" - 13 proc., "raczej nie" - 26 proc.).

Co ciekawe, nieco mniej sceptyczni niż ogół wyborców opozycji okazują się zwolennicy Konfederacji i Konfederacji Korony Polski. Wśród nich negatywne odpowiedzi wskazało łącznie 36 proc., stosunkowo wiele osób nie ma także opinii w tej sprawie ("nie wiem" - 14 proc. w porównaniu do 2 proc. w przypadku ogółu partii opozycyjnych).

Sondaż na zlecenie Wirtualnej Polski został zrealizowany przez United Surveys by IBRIS w dniach od 10 do 12 lipca 2026 r., metodą mix-mode, która łączy w sobie standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo prowadzone drogą telefoniczną (CATI) oraz za pośrednictwem internetu (CAWI), na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie tysiąca pełnoletnich mieszkańców Polski.





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