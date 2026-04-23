W skrócie 42,2 proc. badanych w sondażu SW Research dla Onetu nie widzi różnicy między Mateuszem Morawieckim a Przemysławem Czarnkiem jako kandydatami na premiera.

Morawiecki uzyskał w sondażu 23,6 proc. poparcia, natomiast na Czarnka wskazało 11,9 proc. respondentów.

Po założeniu przez Morawieckiego stowarzyszenia prezes PiS Jarosław Kaczyński ostatecznie zgodził się, aby działało ono w ramach partii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Odpowiadając na pytanie o to, czy lepszym kandydatem na premiera byłby Mateusz Morawiecki, czy Przemysław Czarnek, 42,2 proc. badanych wskazało, że nie widzi różnicy między tymi politykami. To właśnie na tę opcję ankietowani wskazywali najczęściej.

Kolejne 22,3 proc. uczestników sondażu SW Research na zlecenie Onetu przyznało, że nie ma w tej sprawie zdania.

Na premiera Czarnek czy Morawiecki? Polacy zabrali głos

Oznacza to, że ponad połowa ankietowanych Polaków nie potrafi wskazać, który z polityków byłby lepszym kandydatem na szefa rządu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Głosy tych respondentów, którzy byli w stanie wybrać swojego faworyta, wskazują na wyższe poparcie społeczne dla Morawieckiego.

Byłego premiera poparło 23,6 proc. pytanych. Na Czarnka wskazało z kolei 11,9 proc. uczestników sondażu.

Tarcia w Prawie i Sprawiedliwości. Konflikt o stowarzyszenie Morawieckiego

Przypomnijmy - to właśnie były minister edukacji i nauki został desygnowany przez Jarosława Kaczyńskiego jako kandydat PiS na premiera. Prezes partii wygłosił oświadczenie w tej sprawie 7 marca.

Wcześniej pomiędzy frakcjami w PiS dochodziło do spięć, także publicznych w mediach społecznościowych. Grupy spierały się o kierunek, w jakim podążać powinna partia.

Mianowanie Czarnka na kandydata na premiera nie zakończyło frakcyjnych walk w partii.

W połowie kwietnia Morawiecki założył stowarzyszenie "Rozwój Plus". Kaczyński zagroził później konsekwencjami politykom, którzy się do niego zapiszą - mówił nawet, że nie będzie dla nich miejsc na listach wyborczych.

Ostatecznie - po siedmiogodzinnej rozmowie z byłym premierem - prezes PiS oświadczył, że stowarzyszenie będzie mogło działać w ramach partii.

- To jest istota tego porozumienia, czyli będzie takie bardzo mocne forum do pozytywnej działalności, z punktu widzenia partii i przede wszystkim będzie sytuacja, w której partia będzie miała dwa płuca. To nie jest tylko pomysł, przy całym szacunku, pana premiera, to szersze przeświadczenie w partii - powiedział we wtorek Kaczyński.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 23 kwietnia 2026 roku metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 830 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych.

